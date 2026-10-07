Un autobús muestra a Sánchez con pañuelo palestino para recordar la masacre del 7 de octubre y vincularla con Ceuta

Varias líneas de autobuses recorrerán este martes y miércoles las calles de Madrid con motivo del tercer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023. Se trata de una campaña que pretende recordar a las víctimas de aquel siniestro ataque. El 7 de octubre de 2023 miles de terroristas entraron desde Gaza en territorio israelí, mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 250. El objetivo de aquel atentado eran los civiles. Los terroristas irrumpieron en carreteras y en un festival de música. Muchas familias fueron asesinadas, los terroristas persiguieron y violaron a las mujeres, y mujeres, ancianos y niños fueron llevados como rehenes a Gaza. La matanza fue la mayor de judíos en un solo día desde el Holocausto.

La campaña explica que poco después del ataque Israel pasó de ser el país atacado a convertirse en objeto de acusaciones y que el origen de la guerra fue perdiendo presencia en el debate público. En el caso de España, señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y cuestiona su posición respecto a Israel, recordando que algunas de sus decisiones y declaraciones han sido celebradas públicamente por Hamás.

El paralelismo con Ceuta

El eje de la campaña se encuentra en una experiencia mucho más próxima para los españoles: la presión sobre la frontera de Ceuta. El objetivo es plantear un ejercicio de empatía a partir de la sensación de vulnerabilidad que provoca contemplar una frontera nacional desbordada.

La pregunta que plantea la campaña es qué habría ocurrido si quienes hubieran cruzado la frontera hubieran llegado armados, hubieran entrado en viviendas, asesinado familias, perseguido a jóvenes en un festival y secuestrado a hijos, padres y abuelos.

También plantea cómo habría reaccionado la sociedad española si, mientras todavía se estuvieran identificando los cadáveres, una parte de la comunidad internacional hubiera comenzado a responsabilizar a las propias víctimas.

La campaña establece, no obstante, una diferencia fundamental: los episodios ocurridos en Ceuta no fueron comparables a la matanza del 7 de octubre y no existe justificación para convertir la religión o el origen de quienes participaron en una acusación colectiva. El paralelismo busca únicamente poner el foco en la sensación de vulnerabilidad y en la exigencia de protección del Estado.

Desde esa perspectiva, la campaña sostiene que si una violación de una frontera española ya genera una percepción de inseguridad, resulta necesario comprender el impacto que tuvo para Israel el asesinato de cientos de ciudadanos y el secuestro de otros cientos.

Nada de ello implica, según la propia campaña, respaldar todas las decisiones adoptadas por el Gobierno israelí. La actuación de cualquier Gobierno puede ser sometida a crítica y las operaciones militares, a escrutinio. La cuestión que plantea es otra: la diferencia entre cuestionar cómo se desarrolla una guerra y perder de vista las circunstancias que provocaron su comienzo.

El aumento del antisemitismo

La campaña también pone el foco en otra de las consecuencias asociadas al 7 de octubre: el aumento del antisemitismo en distintos países. Recuerda que la matanza fue celebrada en algunos lugares incluso antes de que comenzara la respuesta militar israelí y denuncia posteriores episodios de intimidación y agresiones contra judíos.

España tampoco queda al margen de esta preocupación. La campaña señala que ciudadanos judíos han tenido que escuchar cuestionamientos sobre la propia existencia de Israel, mientras ciudadanos israelíes han sido señalados por su nacionalidad y entidades judías han recibido críticas por decisiones adoptadas a miles de kilómetros.

Tres años después del ataque, la campaña resume su mensaje en una pregunta dirigida a la sociedad española: si los españoles pueden comprender el miedo que provoca ver una frontera propia violentada, ¿por qué no deberían poder comprender también el miedo y la necesidad de protección que experimentaron los israelíes tras el 7 de octubre?