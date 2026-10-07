Voces socialistas sugieren que la continuidad de Sánchez dependerá del resultado el 29-N

En política, el poder es el mejor pegamento para mantener unido a un partido. Y en el PSOE saben que esa máxima tendrá su prueba de fuego el próximo 29 de noviembre. Si Pedro Sánchez no logra un resultado que permita justificar su continuidad, su liderazgo podría quedar en entredicho y abrirse una batalla interna por la sucesión. No hay voces socialistas que cuestionen abiertamente al presidente, pero sí quienes empiezan a asumir que su futuro al frente del partido estará inevitablemente ligado al veredicto de las urnas.

"El 29N vamos a hacer historia", proclaman desde el PSOE mientras cierran filas en torno a Sánchez y afrontan una campaña en la que el desgaste acumulado durante sus ocho años al frente del Gobierno será uno de los principales asuntos en juego. El propio presidente es consciente de lo que se juega y ha convertido la campaña en una cuestión personal. Apenas anunció el adelanto electoral, Sánchez aprovechó para protagonizar su primer mitin desde la Moncloa y salir en tromba contra el Partido Popular, al que responsabilizó de los problemas que afectan a los ciudadanos.

Sánchez llega a la cita electoral con el partido aparentemente alineado, pero con la certeza de que el cierre de filas dura mientras dure el poder. El pasado junio convirtió el Comité Federal, máximo órgano de debate interno del PSOE, en un plebiscito sobre su continuidad y salió respaldado sin fisuras. Desde entonces, la dirección socialista ha mantenido una disciplina prácticamente absoluta, sin apenas espacio para la autocrítica. Pero la noche del 29-N puede cambiarlo todo.

Aquella exhibición de unidad se produjo después de casos de corrupción que golpean al partido, entre ellos la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el descubrimiento del botín de joyas que guardaba en una caja fuerte de un despacho dependiente de la sede socialista de Ferraz. Ante el temor al impacto político de estos acontecimientos, Sánchez trasladó a los suyos que tenía más ganas de ganar que nunca.

Ahora llega el momento de comprobar hasta dónde alcanza ese respaldo cuando desaparezca el blindaje que proporciona el poder. Durante su mandato, el PSOE ha cerrado filas en torno a Sánchez de forma prácticamente unánime, con escaso margen para las voces discrepantes. Una de las excepciones más visibles ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que incluso ha ironizado sobre las posibilidades de Sánchez de lograr un buen resultado el 29-N.

"Según el CIS, lo tiene garantizado", respondió Page cuando le preguntaron si el presidente está en condiciones de obtener un buen resultado. Una frase cargada de ironía que retrata, además, la distancia que mantiene con Ferraz. Eso sí, el dirigente castellanomanchego ha respaldado esta vez la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones, una coincidencia poco habitual entre ambos.

Mientras el PSOE proclama unidad y confía en la victoria, algunas voces socialistas empiezan a mirar más allá del 29-N y a asumir que el resultado determinará no sólo el futuro inmediato del Gobierno, sino también cuánto tiempo seguirá Sánchez al frente del PSOE.