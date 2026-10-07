Vox prevé una distancia entre bloques menor de la que auguran las encuestas

Las encuestas sitúan la suma de PP y Vox por encima de los 200 diputados. En el peor de los casos, por encima de los 190. Sin embargo, ambos partidos se muestran escépticos, dada la experiencia vivida en 2023, cuando esperaban llegar a 180 escaños y se quedaron a cuatro de los 176 necesarios para gobernar. "La distancia entre bloques podría ser de apenas tres o cuatro diputados", calculan en la dirección del partido de Santiago Abascal.

Aunque evitan concretar qué reparto arrojan sus sondeos internos, se muestran de momento muy cautelosos, advirtiendo de que varios factores hacen que no se pueda "vender la piel del oso antes de cazarla": la movilización extra que pretende Pedro Sánchez agitando las calles, el posible fraude del voto por correo, la ley de nietos o el voto a Alvise. Variables, todas ellas, que sumadas pueden jugarles una mala pasada.

Vox cuenta con que la estrategia del PSOE pasa por engordarles en los sondeos para agitar el fantasma del "miedo" y movilizar así a su electorado, y sus propias encuestas les sitúan algo por debajo del 18% que recogen otros sondeos. El objetivo de Moncloa es, también, poner nervioso al PP para que cometa errores.

Una estrategia que ya han empleado en otras ocasiones, de la que han sido víctimas los de Abascal, como ocurrió en la primera convocatoria de 2019, cuando los sondeos les daban 60 escaños y se quedaron en 24. También en las últimas elecciones de Castilla y León, cuando se auguró que superarían el 20% de voto y se quedaron por debajo.

La mala experiencia con las expectativas

El manejo de las expectativas es determinante, no sólo para movilizar al electorado, también a la hora de leer el resultado posterior. Si la derecha suma, cualquier análisis quedará eclipsado por ese logro, pero si lo hacen por un margen muy estrecho, en lugar de los 200 que prevén los sondeos, Sánchez podría salvar los muebles la noche electoral, con vistas a quedarse en la oposición.

En el PP saben de sobra que Moncloa intenta engordar las expectativas de Vox a costa de Alberto Núñez Feijóo, para dar la vuelta a un partido perdido de antemano, en el que dicen poder quedar como primera fuerza. Si rondan el 30% de votos y los 125 escaños, el PP quedará por debajo si Vox está realmente fuerte, lo que colocaría a Feijóo en un brete después de haber defendido que gobierne la lista más votada.

"Sangre fría" y "paso firme", defienden dirigentes del partido que piden no cometer errores, como ocurrió en la anterior campaña de las generales. Para empezar, se descarta la confrontación con Vox, más allá de marcar diferencias en los debates "ya ordenados" en estos años anteriores, según aseguran los de Abascal. No habrá reproches ni choques entre ambos para centrarse en Sánchez. "No nos equivocaremos de enemigo", defendían en el PP.

"No confiarse"

El presidente del PP ya advirtió, en su primer análisis tras la convocatoria electoral, que no había que "confiarse", como dijo este martes la parlamentaria Ester Muñoz que pedía no relajarse. También el líder de Vox y su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, apelaban a la misma idea. El miedo a lo ocurrido hace tres años todavía pesa en la derecha.

A favor, que la participación debería aumentar por no ser período vacacional, que ya han aprendido la lección de errores pasados y que ahora están preparados desde hace tiempo, a diferencia de lo ocurrido en 2023. "Esta puede ser la última oportunidad de echar a Pedro Sánchez", defienden en ambos partidos, conscientes de que cuatro años más de un Gobierno del PSOE serían letales para la derecha.