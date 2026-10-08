Ada Colau no acepta liderar el Frente Amplio si no está Podemos

Ada Colau ha mostrado su disposición a encabezar el Frente Amplio en las próximas elecciones generales si la nueva coalición incorpora a más partidos. La exalcaldesa de Barcelona ha respondido así a la propuesta de Más Madrid para que sea candidata a la Presidencia del Gobierno, aunque el acuerdo todavía no está cerrado y Podemos mantiene su exigencia de celebrar primarias abiertas.

La candidatura de Ada Colau ha cobrado fuerza después de que Más Madrid planteara el miércoles su nombre como cabeza de cartel, con la previsión de que concurriera como número uno por Barcelona. Desde Izquierda Unida también valoran de forma positiva esta posibilidad.

Por su parte, Colau ha asegurado que se siente "honrada" por que su nombre haya sido planteado y ha expresado su disposición a liderar el Frente Amplio si la candidatura consigue reunir a más organizaciones. "Si estamos todas, yo también estaré", ha afirmado, en una referencia a Podemos como una de las formaciones que deberían formar parte del acuerdo.

Sin embargo, la candidatura de Colau no es todavía oficial. La nueva coalición, denominada Frente Amplio y formada actualmente por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, continúa negociando los términos del acuerdo. Y es que las organizaciones mantienen conversaciones con discreción y, a priori, valoran favorablemente la posibilidad de que Colau encabece la candidatura.

La incorporación de Podemos continúa siendo una de las principales incógnitas. El partido ha convocado unas primarias abiertas para los días 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir a su candidato para las elecciones generales. La número dos de Podemos y candidata del partido, Irene Montero, ha defendido esta vía como condición para alcanzar un acuerdo. "La única forma de llegar a acuerdos son las primarias y por eso las hemos convocado", ha señalado. Fuentes de Podemos mantienen esta posición y reclaman discreción sobre las conversaciones. Desde la nueva coalición apuntan que Podemos no participa actualmente en la mesa de negociación.

Las distintas partes reconocen, no obstante, que existen contactos entre representantes de las organizaciones. La propia Colau ha explicado que ha hablado con Montero, con la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, y con el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Maíllo ha vuelto a defender este jueves la incorporación de Podemos al Frente Amplio y ha apostado por reunir al mayor número posible de organizaciones. El dirigente de Izquierda Unida ha pedido, al mismo tiempo, que el debate no se centre en los nombres de los candidatos. Maíllo ha reclamado abandonar el "fulanismo" y poner el foco en el "para qué" de la candidatura.

Izquierda Unida celebrará también un proceso de primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno. Este proceso concluirá el 14 de octubre y el nombre que cuenta con más opciones es el del líder de IU en Andalucía, Toni Valero, que ha recibido el respaldo de Maíllo. Aunque IU mantiene su propio proceso interno, la posibilidad de que un dirigente de esta formación encabece finalmente la candidatura del Frente Amplio se considera actualmente menos probable, mientras la opción de Colau gana peso en las negociaciones.

Otra de las cuestiones pendientes es la configuración de la lista por Madrid. Más Madrid ha reclamado liderar esta candidatura y ocupar los primeros puestos, aunque fuentes de la formación aseguran que existe disposición a reservar espacio para Izquierda Unida.

El calendario deja poco margen para cerrar el acuerdo. El 16 de octubre termina el plazo de inscripción de coaliciones, mientras que el 26 de octubre finaliza el periodo para presentar las candidaturas de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.