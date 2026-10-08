Cómo quedan las investigaciones de corrupción en el Senado tras el adelanto electoral

Nunca el Senado ha tenido tanto protagonismo como en la legislatura que acaba de concluir. Al ser la Cámara de representación en la que el PP gozaba de mayoría absoluta, el partido ha podido exhibir en ella su poder parlamentario, especialmente a través de las comisiones de investigación creadas con cada uno de los escándalos protagonizados por el Gobierno. Una vez disueltas las Cortes, quedan en suspenso.

En total, más de media docena de investigaciones que se iban a acelerar en este curso político, y que no han podido llegar a la fase final de conclusiones. Se trata de las comisiones Koldo, SEPI, DANA, apagón, Adamuz, CIS y RTVE. Esta semana, además, había intenciones de aprobar otra por la invasión de Ceuta.

Fuentes parlamentarias trasladan que los trabajos continuarán después de las elecciones, al margen del Gobierno que surja de las urnas. El trabajo desempeñado por los senadores durante estos años podría pesar mucho a la hora de elaborar las listas electorales de cara al 29-N, que centra ahora todos los esfuerzos del PP. Se espera que cargos repitan como premio a su labor en la Cámara Alta.

Sánchez y Zapatero, entre los comparecientes

De momento, los españoles se quedarán con las ganas de volver a ver a José Luis Rodríguez Zapatero declarar en el Senado, al que el PP volvió a incluir en la lista de comparecientes después de que ya declarara y negara tener nada que ver con el rescate de Plus Ultra o conocer a su socio, Julio Martínez. El PP no descartaba volver a llamar a Pedro Sánchez, pero se resistía a citar a Begoña Gómez o a las hijas del expresidente.

Todo, ahora, queda en el aire. "Disueltas las Cámaras el día 6 de octubre de 2026, las Comisiones del Senado han finalizado sus trabajos. La actividad parlamentaria se reanudará tras la formación de las nuevas Cámaras, cuya sesión constitutiva está señalada para el día 23 de diciembre de 2026", informa la institución.

La influencia de las comisiones

Las comisiones no sólo han servido como arma política, han aportado también datos a la investigación, dejando en evidencia las contradicciones de cargos e imputados en las tramas corruptas, complementando en algunos casos la actividad judicial.

Especialmente relevante ha sido la de Koldo, por donde han pasado más de un centenar de comparecientes, incluido el presidente y ministros como Óscar Puente o Ángel Víctor Torres. También José Luis Ábalos, Santos Cerdán, su mujer la Paqui, Gertrudis, Francina Armengol, Pardo de Vera, Jésica Rodríguez, son otros de los cargos de peso que han declarado en esta comisión, la más relevante de las que se han celebrado, junto a la de la Sepi.