¿Quién mató a Maricarmen?

El tribunal popular se está reuniendo en la plaza para señalar al culpable o los culpables, que seguramente habrá más de uno, y darles su merecido. En la farsa revolucionaria participan todos los que quieren participar, da igual que conozcan o no las circunstancias, porque el veredicto está cantado. Antes del crimen, y esto es un crimen para la turba justiciera, ya se sabía quiénes iban a ser los criminales. A la plaza van llegando los justicieros con carteles en los que han puesto fotos de la juez que firmó el desahucio, con su nombre y apellidos, y lo mismo con los propietarios de la empresa que compró el piso y pleiteó con la inquilina. Hay más, con nombres y apellidos de políticos, todos del signo opuesto a los que controlan lo que pasa en la plaza.

No diré que la gente del tribunal popular tiene los ojos inyectados en sangre, porque estoy demasiado lejos para verlo, pero es lo que corresponde a su estado de ánimo. Tampoco puedo decidir si estamos en una escena del Terror francés, con la guillotina a punto y las calceteras en primera fila, o en un episodio del Viejo Oeste con la horca oscilando al fondo. Alguien me dirá que nada de eso, que esto parece un auto de fe medieval, y lo que va a haber es una gran hoguera. A lo que yo replicaré que no es comparable y que el tribunal popular de las plazas y las redes es menos garantista que la Inquisición.

La mayoría ya tiene decidido quiénes son los culpables, pero quien esté lo suficientemente lejos para no ser linchado, se puede permitir vocear que hay otros que también deben subir al cadalso. Es imposible olvidar que hay leyes culpables, como la de Arrendamientos Urbanos de 1994, y que hay un montón de culpables de no haberla cambiado, aunque no hubiera sido un gran cambio la moratoria de unos meses que quiso aprobar este Gobierno en febrero. No se puede eludir tampoco que la propia víctima declaró que el culpable de su situación era el actual presidente del Gobierno, y que su conducta fue particularmente hiriente porque la víctima le escribió una carta y él no se dignó a responderla. Y, sobre todo, no hay manera de librar de culpa a quienes pusieron su "lucha" por encima del bienestar de una mujer de edad avanzada.

Una persona preocupada por el bienestar de una octogenaria le hubiera aconsejado que buscara una alternativa y ayudado a encontrarla, puesto que no había resquicio legal para evitar que dejara un piso en el que no tenía derecho a quedarse desde hacía muchos años. Pero un activista no hace nada de eso. Un activista la anima a enfrentarse a la ley hasta el final, a sufrir más por la causa e intenta convertirla en símbolo y, finalmente, en mártir. Esto es lo que ha ocurrido. Se cumplió el deseo del activismo feroz. La indujeron a luchar, la agotaron y acabaron con su salud. ¡Culpables!

El tribunal popular grita y grita que es un crimen y que hay asesinos, pero por mucho que grite, nada de eso es cierto. No hay crimen, nadie la mató y ya está bien de que en España se llenen las plazas de turbas cegadas por el odio político que culpan a unos u otros de crímenes que no existen. Pero hace tiempo que es así. Desde que hubo españoles que llamaron asesinos a los gobernantes y no a los terroristas tenemos esta maldición encima.