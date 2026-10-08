Maricarmen y los buitres de verdad

A última hora de este pasado miércoles se conocía la noticia del fallecimiento de Maricarmen, la en parte involuntaria protagonista de la actualidad en las últimas semanas, que incluso ha alcanzado la extraordinaria fama de aparecer en la exposición de motivos de dos decretos ley.

Esta desgracia final ha sido el colofón a una locura absoluta alrededor de un caso que se ha falseado con toneladas de mentiras y cargamentos de demagogia y en el que lo último que sus 'defensores' han buscado ha sido el bienestar de la propia Maricarmen.

Con 87 años es ridículo buscar razones más allá de la edad para explicar el fallecimiento, ni otros responsables que la naturaleza y el tiempo, pero está claro que ha habido quien ha jugado con la salud de una mujer muy anciana para obtener un rédito político. Ahora es más evidente que nunca que el mejor lugar en el que podía haber estado Maricarmen –que a su edad seguía viviendo sola– era una residencia en la que fuese cuidada, tal y como le ofrecieron, de forma gratuita, por cierto, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid.

En tres ocasiones, nada más y nada menos, rechazó otras tantas plazas en estas instituciones y los que sin duda están detrás de estos rechazos se permiten ahora la desvergüenza de llamar "asesinos" a los responsables políticos de las administraciones que sí se habían preocupado por Maricarmen.

La campaña de odio salvaje que está desarrollando la izquierda es una de las cosas más inmorales que le hemos visto en años, pero no cabe decir que sea sorprendente: estamos hablando de los mismos partidos, personas y colectivos que han tratado de manosear a los muertos de la pandemia, a pesar de que ellos fueron, por muchas razones, responsables de la propagación de un virus cuya importancia negaron insistentemente hasta que ya se había esparcido por toda España.

Mientras, las encuestas señalan que, por fortuna, la inmensa mayoría de los votantes no está picando en la burda manipulación que se ha montado alrededor del caso de Maricarmen y el escandaloso uso y abuso de su desgraciada muerte al que asistimos desde este miércoles. Es lógico: incluso en una sociedad que en buena parte ha perdido el norte, incluso a pesar de unos medios de comunicación que no tienen ningún escrúpulo en manipular o directamente mentir para dañar a los que consideran sus adversarios políticos –y de paso agradar al Gobierno–, es tan evidente que estamos ante una burda operación política que lo normal es que genere rechazo.

De hecho, la realidad es que pese a la propaganda a todas horas en las televisiones y los medios concertados con el Gobierno, la magnitud de las movilizaciones está oscilando entre el poco y la nada: lo que pretenden vendernos como un tsunami de indignación no pasa de una pequeña ola, por mucha cámara que haya tomando primerísimos planos.

Nadie quiere estar con los buitres de Maricarmen, que no son unos fondos que no han tenido nada que ver en el caso, ni una pyme o unos propietarios que han permitido a esa mujer vivir en un barrio de lujo por cuatro perras durante años, las verdaderas aves de rapiña son los que la han rondado en los últimos años, le han hecho promesas que no podían mantener, la han colocado en el ojo del huracán y, finalmente, siguen sobrevolando su cadáver para sacarle unos pocos votos como los carroñeros que son.