El Parlamento europeo frena el intento del PSOE de guardar un minuto de silencio por Maricarmen

La Mesa del Parlamento europeo ha frenado el intento del PSOE y los grupos de izquierdas españoles, como Sumar o Podemos, de guardar un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció este miércoles en el hospital después de ser desahuciada, según trasladan fuentes parlamentarias a Libertad Digital. Un caso que el Gobierno está intentando utilizar como revulsivo de cara el 29-N

La vicepresidenta socialista del Parlamento europeo, Christel Schaldemose, ha rechazado de plano la petición del grupo de Iratxe García, y sus socios en España, dado el intento partidista de usar las instituciones europeos en beneficio del PSOE, aprovechando también el período electoral.

El PSOE ha intentado trasladar el caso a Bruselas para que la Cámara, reunida esta semana en Estrasburgo, se hiciera eco de lo ocurrido, lo que ha chocado entre sus propios colegas europeos. Algunos eurodiputados socialistas y de izquierdas sí han mostrado carteles de Maricarmen desde sus escaños, ante la negativa de la institución a permitirles guardar un minuto de silencio.

Algo que han hecho también en la capital española, tras el intento, también frustrado, para que la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid guardaran un minuto de silencio por la fallecida. Diputados y concejales del PSOE y Más Madrid se han levantado, aún así, de sus asientos mostrando carteles de Maricarmen para seguir politizando su fallecimiento.

El linchamiento a PP y Vox

La izquierda culpa a PP y Vox de la muerte de Maricarmen. Minutos después de que se conociera la noticia de su fallecimiento salieron en tromba a llamarles "asesinos". Las redes sociales se incendiaron de comentarios acusándoles de "carroñeros" por intentar aprovechar la muerte de una persona para hacer política y subir en las elecciones.

El caso fue la excusa para la acampada en la Puerta del Sol, que previsiblemente continuará hasta el 29-N, y para la huelga general de los sindicatos el próximo 11 de noviembre, a sólo dos días de que comience oficialmente la campaña. Un intento por parte del Gobierno de movilizar al electorado de izquierdas que tenía pensado quedarse en casa y no acudir a votar.

Los partidos de Gobierno han intentado, incluso, darle una dimensión internacional, quedando incluso en evidencia ante las institucionales comunitarias, dado que se trata de un fallecimiento natural de una mujer de avanzada edad, quizá acelerado por el estrés de las últimas semanas, en las que ha sido protagonista de la actualidad.