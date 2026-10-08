La ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado este jueves descartar que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, pueda formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una posibilidad de la que Libertad Digital ya había informado. La inclusión de Gómez, si resultara elegida diputada, tendría consecuencias sobre su condición de aforada.

El artículo 71.3 de la Constitución establece que en las causas contra diputados y senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por lo que su eventual elección podría plantear un cambio de órgano judicial incluso aunque el juicio oral ya hubiera sido abierto. Eso sí, el cambio de tribunal no implicaría necesariamente librarse del jurado popular. Ahora bien, no se trata de una cuestión automática, habría que determinar si el nuevo aforamiento altera la competencia del tribunal.

Además, como diputada gozaría de inmunidad parlamentaria, de modo que la Constitución establece determinadas garantías frente a su inculpación o procesamiento, con el alcance que corresponda según el momento procesal de la causa. En cualquier caso, obtener un escaño no supondría quedar exonerada ni hacer desaparecer el procedimiento. Podría afectar al órgano competente y, eventualmente, a las vías de recurso. Esto último sí podría acercarla al Tribunal Constitucional, pero no garantizaría una absolución.

Preguntada en una entrevista en RNE por si Sánchez podría colocar a su mujer como número dos por Madrid, Saiz no ha confirmado ni desmentido la información. "No, no, no es que no me corresponde y lo que le digo es que estamos en estos momentos y pronto se conocerán, vamos más que nada por los plazos, que se cumplen escrupulosamente para la presentación de las candidaturas ante las Juntas electorales", ha respondido. "Es que yo ni confirmo ni desmiento", ha señalado alegando que a ella no le "corresponde".

Su inclusión en las listas también le otorgaría un papel destacado en la campaña y reforzaría el relato que Moncloa viene trasladando de que el entorno de Sánchez está siendo objeto de una persecución judicial con el objetivo de desgastar y acabar con el Gobierno desde los tribunales, en lugar de hacerlo en las urnas.

La cuestión adquiere especial relevancia por la situación judicial de Gómez, que se encuentra pendiente de juicio con jurado popular. La ministra Saiz se ha refugiado en los plazos y en la elaboración interna de las candidaturas para esquivar la pregunta. La portavoz se ha limitado a señalar que las listas se están preparando y que se conocerán próximamente, sin aclarar si el nombre de Begoña Gómez está sobre la mesa.

La ministra sí ha sido mucho más explícita a la hora de mostrar su respaldo a la esposa del presidente trasladando su "máxima empatía, solidaridad y admiración" hacia Gómez y denunciando "esa campaña de acoso tan insoportable que lleva sufriendo tantos años".

La eventual incorporación de Gómez abriría así un nuevo frente político en plena precampaña electoral, precisamente cuando el PSOE ultima sus candidaturas para los comicios del 29-N.