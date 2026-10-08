Unas elecciones que el PP tiene que ganar con autoridad

Cada elección general que se celebra en España se plantea como un plebiscito, como un antes y un después, como un acontecimiento que dependiendo del resultado nos llevará al caos o la gloria. Muchos dicen que estas también lo son, pero la verdad es que los españoles votaremos de acuerdo con nuestra ideología y volverá a depender de la abstención de la izquierda que la victoria de la derecha sea mayor o menor. Más dispersas son las razones para la abstención y la principal suele ser la desmotivación o el hartazgo con los propios, siempre preferibles por regla general a los otros.

En estas elecciones, a mi juicio, sí hay una partida interesante y que dirimirá el futuro político de España, que es la preponderancia en el futuro de los grandes partidos nacidos de las elecciones de 1982, que marcaron el fin de la UCD, del Partido Comunista y del regionalismo catalán.

El PSOE, convocando cuando sus socios están en pañales, ya ha conseguido su objetivo primario, seguirá siendo, y todavía más, el partido dominante en la izquierda y mientras el PSOE esté anclado en el sanchismo mantendrá este dominio, garantizando que en la próxima legislatura aglutinará el 90% de los escaños de la izquierda. Objetivo primero cumplido.

Un PSOE moderado, socialdemócrata y felipista con el que sueñan muchos en el centro perdería ese carácter hegemónico ante una gran realidad que es que, a pesar de los anuncios y de la autocomplacencia del presidente en su convocatoria, hay dos Españas: la que va bien, que viaja, llena bares e impulsa el consumo y vota mayoritariamente a la derecha; y la que ha sufrido el empobrecimiento en estos años al no resolverse sus problemas endémicos y que votará a la izquierda en cualquier caso porque está en su manual y nadie le ha dado razones para moderarse. Esta izquierda desencantada con las falsas promesas se esparcirá por ambos extremos radicales: Vox a la derecha y PSOE a la izquierda.

Los otros dos partidos de la Transición que corren riesgo de perder su hegemonía son el PNV y Junts –el segundo, obviamente, en calidad de heredero de CiU–. Los dos han apostado por el sanchismo por razones de agenda propia. Sin embargo, su electorado tradicional no se encuentra cómodo y como no encuentra razones para sus aspiraciones nacionales o progresistas acudirán a Aliança y a Bildu. Estos dos movimientos resultan interesantes ya que sin Cataluña y el País Vasco es imposible que la izquierda gobierne salvo que se cambien las reglas de juego. Un PNV perdedor se centrará para alejarse de Bildu y Aliança nunca votará a un gobierno español si aspira a ser fuerza hegemónica en Cataluña.

Pero en la derecha la situación es muy diferente. Las elecciones se convocan en plena subida de Vox y de esto es plenamente consciente Sánchez, que busca que Vox se quede con parte del electorado popular para conseguir estar cerca del PP en las elecciones, o al menos hacer tambalearse los cimientos de Génova.

Seguramente no va a pasar en estas elecciones, pero es que Sánchez no ha convocado las elecciones de 2026 sino las de 2029 en las que se batirá con Vox si su agenda se cumple y en las que podrá imponer una legislatura constituyente, republicana y plurinacional, que es el modelo de supervivencia política de la izquierda.

Un PSOE por encima de los 115 diputados, como les vaticinan sus encuestas internas, no las de Tezanos, será liderado en la oposición por Pedro Sánchez metiendo cuñas a diario en la coalición PP y Vox ante una calle en clave de confrontación como ya anuncia la huelga general que, convocada contra la oposición para dinamitar el proceso electoral, tiene una naturaleza revolucionaria. Un Sánchez ungido por las urnas quedará blindado frente a la corrupción que se llevará por delante a muchos compañeros y la propia imputación del PSOE, que permanecerán en la retina de la izquierda como una pesadilla que no perjudicará sus instintos electorales, por mucho que nos pueda sorprender.

El PP está obligado a ganar con autoridad, con un resultado notablemente superior a Vox y al PSOE, para ser el eje que devuelva la centralidad a la política española. En 1936 muchos moderados lo intentaron y fracasaron ante el ambiente revolucionario impulsado por anarquistas y comunistas. No podemos caer en el mismo error político.

Todo va a jugar en contra del Partido Popular en el gobierno y tendrá infinitamente menos recursos a los que acudir que Aznar, que llegó al poder en el inicio de un ciclo ascendente de la economía, y Rajoy, que para mantener la estabilidad social nos endeudó en un billón de euros en apenas seis años porque tenía el colchón de una enorme capacidad de endeudamiento y una Europa en ciclo expansivo monetario.

El PP llegará al poder con la crisis energética en pleno apogeo, con la guerra de Ucrania y la amenaza de Rusia, con la crisis de Ceuta, con la situación de la deuda que amenazará las finanzas públicas de los próximos años, con un déficit de vivienda impresionante producto de quince años de ausencia de política en este sentido, con unos tipos de interés ascendentes y con una inflación que está erosionando la capacidad de compra de los españoles en términos impredecibles. Cada uno de estos temas serán losas de granito sobre la capacidad de mantener cosida la coalición y cada oportunidad será aprovechada por Vox para lanzar su órdago a la derecha moderada.

El PP no puede perder estas elecciones porque es el único eslabón que nos une a la cordura y la racionalidad. Muchos dirán que es mucho mejor el caos y el enfrentamiento, pero sabemos que de ahí nunca salió nada bueno.

Las estrategias de pasado no van a funcionar al Partido Popular, hacen falta nuevas ideas y, sobre todo, mucho coraje para afrontar el futuro. Feijóo no puede ser como Macron o Merz, uno de los últimos líderes de la derecha moderada que entregaron el poder a los radicales. Estos, por mucho ruido que hagan, nunca van a resolver los problemas endémicos de las sociedades y economías occidentales. Si la derecha quiere gobernar desde el enfrentamiento, siempre perderá ante los profesionales de la izquierda radical.

En campaña todo consiste en no cometer errores, en transmitir imagen de gobierno y no de hooligan, en controlar la unicidad del mensaje y ofrecer ilusión, esta es la clave, si el PP quiere ganar no debe llamar al voto de la resignación sino al de la ilusión por un proyecto.

El PP debería sacar un excelente resultado para centrar la vida política y acabar con el sanchismo. Una medicina de cordura y moderación es el mejor antídoto contra Sánchez y sus adláteres. Los que crean que debe ser la respuesta radical la que acabe con el sanchismo, que piensen quién se maneja mejor en el barro.

El PP ya sabe cuál es el problema principal por resolver, especialmente para la gente joven que trabaja pero no puede tener una vivienda. Una emergencia nacional de vivienda que comience a crear soluciones a corto plazo con un horizonte a medio es el mensaje que hay que repetir hasta la saciedad. Es fácil solo hace falta dinero, y el Estado tiene mucho; suelo, y España es grande; y una regulación adecuada, y en esto el Gobierno es especialista. Sacando la ideología del problema y centrándose en la eficiencia podemos ver resultados notables en no muchos años a poco que se afinen las propuestas.

El PP debe ganar y gobernar resolviendo problemas, solo así el PSOE entenderá que el país ha cambiado, volverá a aquel sitio del que no debió salir y los radicales serán llevados a sus reductos tradicionales. Si no es así, Sánchez volverá y ya no se irá.