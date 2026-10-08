Feijóo avisa a la izquierda "más peligrosa" y "mafiosa": "No bajaremos la cabeza, se acabó, no va a colar"

El presidente del PP ha pronunciado el que puede ser uno de los discursos más importantes desde su llegada a la presidencia del partido. Alberto Núñez Feijóo ha puesto pie en pared, apenas unas horas después del linchamiento llevado a cabo por la izquierda tras la muerte de Maricarmen, por la que han llamado a la oposición "asesinos". "Se acabó", ha avisado, en los primeros compases de una campaña que anticipa muy dura de cara al 29-N.

"No olvidemos quiénes son nuestros adversarios, nunca han estado tan hundidos y, por eso, nunca han sido tan peligrosos. Su merecido hundimiento es una advertencia, sabemos de lo que son capaces", ha dicho, sin nombrar a la fallecida, aunque sí hablando del problema de la vivienda, del que ha culpado a Pedro Sánchez tras ocho años gobernando.

Dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, le ha reprochado "creerse capaz de manipularlo todo". "No vamos a permitir el intento de manipulación emocional de los españoles", ha asegurado, en clara alusión a la muerte de la mujer de 87 años. "No va a colar", insistía.

"No bajar la cabeza" ante "la mafia"

Feijóo anticipa duras "maniobras" por parte del Ejecutivo en campaña que, avisa, "utilizará las instituciones, intentará hacer ruido y provocar miedo". "Generarán miedo, lo hacen siempre", ha repetido ante la Junta Directiva Nacional de su partido, a los que ha pedido estar alerta y "activados" para ganar las elecciones y poder gobernar.

"Este partido no va a bajar la cabeza, no caeremos en sus trampas, no vamos a pasar ni una", ha dicho, pidiendo a todos sus cargos trabajar duro porque "las elecciones no las gana el ambiente, ni mucho menos las encuestas", especialmente tras lo ocurrido el pasado 23-J. "No vamos a dar un voto por perdido, ni uno", ha dicho, apelando al partido para celebrar "sólo" que se puede votar, "nada más".

En cuanto al intento de la cloaca del PSOE de acabar con la juez Biedma, Feijóo ha calificado al Gobierno de "mafioso" y ha exigido a Sánchez "aclarar hoy mismo quién dio la orden" de acabar con la encargada de juzgar al hermano del presidente, y que ha acabado condenando a David Sánchez.