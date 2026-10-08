Ferraz niega que Begoña Gómez vaya a ser candidata: "Es un bulo"

Después de que la ministra portavoz, Elma Saiz, señalara que "ni confirma ni desmiente" que Begoña Gómez pueda formar parte de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ferraz ha salido al paso para tratar de frenar la información y cerrar la puerta a la posibilidad de que la mujer del presidente del Gobierno concurra como candidata socialista.

Fuentes socialistas consultadas por Libertad Digital niegan que "su nombre haya estado encima de la mesa" y aseguran que Begoña Gómez no forma parte de los planes del partido para las próximas elecciones. Desde Ferraz atribuyen las informaciones que apuntan a una posible candidatura a "bulos de la derecha" y tratan así de desvincular al PSOE de cualquier escenario que contemple su incorporación a las listas.

La reacción de la dirección socialista llega después de que las palabras de Saiz dejaran abierta la posibilidad alimentando las especulaciones sobre un eventual salto a la política de la mujer de Pedro Sánchez. Ahora, Ferraz trata de zanjar la cuestión y sostiene que la candidatura de Gómez no ha sido planteada internamente.