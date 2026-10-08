Informes de inteligencia alertan de una amenaza "crítica" de ataques yihadistas contra militares españoles en Ceuta

Los equipos de inteligencia españoles tienen el convencimiento de que entre 12 y 14 perfiles yihadistas se han colado en España con la invasión de Ceuta. Sus sospechas apuntan a dos en concreto que podrían incluso haber cruzado a la península. Ahora, un nuevo informe apunta a un riesgo "crítico" de ataques yihadistas contra militares en la ciudad autónoma española.

El último informe ha sido elaborado por Chema Gil, uno de los analistas de inteligencia más seguidos por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no dudó en calificar el nivel de amenaza de "crítico". "La amenaza contra los soldados españoles en Ceuta ha alcanzado un nivel CRÍTICO", apunta el informe.

Y es así por la convergencia de cinco factores:

Un discurso de odio de etiología yihadista que ha legitimado emocionalmente la violencia. Un asalto premeditado con heridos múltiples ya materializado. La infiltración de al menos 12 yihadistas durante el asalto de julio. La penetración en Ceuta de al menos dos grupos yihadistas no conectados entre sí, uno con órdenes de ejecutar una acción de inghimasi en un lugar público. La existencia de un ecosistema de reclutamiento y radicalización históricamente asentado en Castillejos/Fnideq.

Todo ello, apunta el informe, "configura un escenario de riesgo inminente para la integridad de las unidades militares desplegadas". Un inghimasi es un combatiente yihadista que se infiltra en las filas enemigas con armas ligeras o un cinturón de explosivos.

El informe da más detalles. "La crisis de Ceuta de julio de 2026 transformó la naturaleza del riesgo para las unidades militares desplegadas en la ciudad autónoma. Antes de la crisis, la presencia militar se enmarcaba en misiones de presencia, vigilancia y disuasión, con un perfil bajo".

Tras la invasión y entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, el soldado español pasó a ser percibido por determinados actores de etiología yihadista como:

Parte del " ejército de ocupación" : término utilizado sistemáticamente en el discurso digital para deslegitimar su presencia y convertirlo en objetivo legítimo de la "yihad defensiva".

: término utilizado sistemáticamente en el discurso digital para y convertirlo en objetivo legítimo de la "yihad defensiva". Ejecutor de atrocidades : acusado de disparar a civiles indefensos, ejecutar a quemarropa y cometer "masacres" comparables a la Inquisición, lo que genera una " deuda de sangre" que debe ser saldada.

: acusado de disparar a civiles indefensos, ejecutar a quemarropa y cometer "masacres" comparables a la Inquisición, lo que genera una " que debe ser saldada. Responsable de la humillación (hogra): presentado como agente de un Estado que oprime a los musulmanes en " tierra ocupada" , activando la emoción de humillación especialmente potente en el imaginario yihadista.

(hogra): presentado como agente de un Estado que oprime a los musulmanes en " , activando la emoción de humillación especialmente potente en el imaginario yihadista. Objetivo prioritario de venganza: la combinación de los elementos anteriores genera un marco emocional donde la violencia contra el soldado español aparece como "ajuste de cuentas" o "respuesta legítima" dentro de una lógica de yihad".

Y esta "transformación no ha sido espontánea. Ha sido el resultado de una campaña de deshumanización sostenida durante semanas", que ha utilizado "falsedades, exageraciones y descontextualizaciones para construir una imagen del soldado español como enemigo absoluto del islam", señala el informe.

"La amenaza no es monolítica. Responde a una arquitectura compleja donde diferentes actores, motivaciones y mecanismos convergen sobre el mismo objetivo. Se distinguen cuatro capas funcionalmente diferenciadas pero interconectadas, todas de etiología yihadista:

Discurso de odio, deshumanización, construcción del enemigo. Coordinación de hostigamiento, difusión logística y contenido yihadista. Emboscadas, agresiones, cócteles molotov, hostigamiento sostenido. Infiltración de yihadistas, grupos con finalidad de acción inghimasi", detalla el informe.

"Los actores digitales no se limitan a difundir discurso de odio; organizan, coordinan y celebran el hostigamiento contra los soldados españoles, y en algunos casos difunden contenido explícitamente yihadista", añade el estudio.

Conclusiones

Y las conclusiones no dejan lugar a dudas:

"Primera. La amenaza contra los soldados españoles en Ceuta ha dejado de ser un fenómeno colateral para convertirse en un objetivo explícito, estructurado y emocionalmente legitimado de etiología yihadista.

Segunda. La amenaza presenta cuatro componentes convergentes: narrativo-emocional, operativo-digital, físico-violento y yihadista-operativa (infiltración y grupos con finalidad de acción inghimasi).

Tercera. La amenaza físico-violenta ya se ha materializado en al menos una emboscada con heridos múltiples (27 de agosto, Benzú, 4 soldados heridos).

Cuarta. La infiltración de al menos 12 yihadistas durante el asalto de julio, tres de ellos foreign fighters, confirma la conexión entre la presión migratoria y el riesgo terrorista".

Porque hay evidencia de que "los grupos yihadistas infiltrados mantienen contactos con Castillejos y Tetuán, perciben que "resultará fácil" y tienen capacidad de provocar una intervención de soldados y ejecutarlos". Y también porque "las unidades militares operan con dotación insuficiente, reglas de enfrentamiento ambiguas y falta de protección adecuada, lo que incrementa significativamente su vulnerabilidad".