La Abogacía del Estado pide al Supremo que permita votar el 29-N a los afectados por la ley de nietos

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que levante la medida cautelar que suspende los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de españoles nacionalizados al amparo de la conocida como ley de nietos. Los servicios jurídicos del Estado sostienen que no es posible identificar y revisar a tiempo los expedientes afectados antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado solicita el levantamiento de la medida cautelar y la estimación del recurso de reposición presentado contra ella. El argumento principal es que los plazos establecidos por la legislación electoral hacen imposible completar las comprobaciones necesarias antes de los comicios.

El escrito cifra en 168.896 electores las personas que podrían verse afectadas por la medida cautelar acordada por la Sala Tercera. Los servicios jurídicos del Estado señalan que un informe anterior consideraba el 1 de enero de 2027 como un plazo razonable para poder certificar la situación de todos ellos.

Sin embargo, el calendario electoral obliga a adelantar ese proceso. Conforme al artículo 39.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el censo debe estar disponible el 12 de octubre para que ayuntamientos y consulados puedan ponerlo a disposición de los ciudadanos durante ocho días.

La Abogacía considera que, en esas condiciones, la aplicación de la medida cautelar no permitiría después recuperar el derecho de sufragio a quienes correspondiera. "Con los plazos indicados de la LOREG, el esquema de suspensión, revisión y recuperación de los efectos electorales deviene imposible", sostiene.

El Supremo suspendió cautelarmente el voto

El Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones de personas que habían obtenido la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática y que ya figuraban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes.

La decisión se produjo dentro del procedimiento iniciado a raíz de los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox contra los efectos electorales de la denominada ley de nietos.

La medida afecta específicamente a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante una instrucción del Ministerio de Justicia que estableció determinados criterios para aplicar la Ley de Memoria Democrática. El Supremo no extendió la suspensión a quienes pudieran acreditar mediante un certificado del registro consular su condición de hijos o nietos de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o relacionados con la orientación o identidad sexual.

La dificultad reside en determinar qué inscripciones corresponden a cada supuesto. Para ello, las administraciones deben revisar los expedientes de nacionalidad y comprobar la documentación existente en los registros consulares.

La Abogacía alerta del riesgo para el derecho de voto

Los servicios jurídicos del Estado sostienen que no existe una herramienta que permita identificar automáticamente a todos los electores afectados por la resolución. La comprobación exigiría revisar los expedientes individualmente y contrastarlos con la información disponible en los consulados y en el censo electoral.

La situación se complica porque parte de la documentación puede encontrarse en una oficina consular distinta de aquella en la que actualmente está inscrito el elector. La Dirección General de Asuntos Consulares ya había advertido de la necesidad de revisar los expedientes para diferenciar las nacionalizaciones realizadas directamente al amparo de la ley de aquellas tramitadas conforme a la instrucción de Justicia.

La Abogacía del Estado considera que mantener la medida en estas condiciones puede provocar la privación efectiva del derecho de sufragio de personas cuya situación no haya podido ser comprobada antes de las elecciones.

El Tribunal Supremo había dado a las partes un plazo de 48 horas para presentar alegaciones después del adelanto electoral. Una vez recibidos los escritos de la Abogacía del Estado, la Fiscalía, la Junta Electoral Central, el Instituto Nacional de Estadística y las demás partes personadas, la Sala deberá resolver las cuestiones planteadas.

El Gobierno sostiene además que la participación de estos nuevos electores no tendría un impacto significativo en el resultado electoral y reclama que, ante el riesgo de privar de un derecho fundamental a los afectados, prevalezca la posibilidad de ejercer el sufragio.

El alcance de la ley de nietos

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, permitió solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que perdieron o tuvieron que abandonar España por las circunstancias contempladas en la norma.

Hasta el 31 de agosto, alrededor de 600.000 personas habían obtenido la nacionalidad mediante este procedimiento, después de que se hubieran presentado más de 2,4 millones de solicitudes.

Según los datos aportados por el Gobierno, a finales de mayo había 333.696 españoles nacionalizados por la Ley de Memoria inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mientras que otros 238.065 todavía no figuraban en él.

La resolución del Supremo se produjo antes de la convocatoria de las elecciones generales y afecta a la situación electoral de quienes ya estaban inscritos en el censo exterior. Ahora, el adelanto de los comicios al 29 de noviembre ha reducido el margen disponible para aplicar las comprobaciones ordenadas por el tribunal.