Marruecos hace campaña por el PSOE: "Voten por Pedro Sánchez"

Distintas plataformas y medios marroquíes animan a los compatriotas que residen en España, la comunidad extranjera más numerosa en nuestro país —con cerca de un millón de personas registradas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)— a "que voten por el partido de Pedro Sánchez".

Uno de ellos es el portal أخبار: المغرب وإسبانيا (News Morocco Spain), que cuenta con más de 118.000 seguidores y se presenta como "la página oficial de noticias de Marruecos en España". El post en cuestión ha sido compartido en más de 500 ocasiones, ha alcanzado cerca de 10.000 "me gusta" y ha superado los 1.000 comentarios en menos de 48 horas.

En las redes sociales se han creado ex profeso, desde que se conociera la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, varios grupos de apoyo de los marroquíes que residen en España a la candidatura del PSOE. Usan lemas como "Inmigrantes con Pedro Sánchez".

"Inmigrantes con Pedro Sanchez" este es el título de uno de los grupos creado estos días para hacer campaña por Sánchez y el PSOE entre la comunicad marroquí residente en España. El grupo ya acumula más de 2000 miembros y emite propaganda de forma constante a favor de Sánchez. pic.twitter.com/28DWMJXqjg — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 7, 2026

Se calcula que cerca de 300.000 marroquíes tendrán derecho a voto en las elecciones del 29 de noviembre. Aunque los datos son provisionales hasta que se conozca cuántos han completado el proceso de nacionalización a tiempo, tras la regularización de inmigrantes extraordinaria aprobada el pasado mes de abril.

Argumentos para votarle

El periodista marroquí Soulaiman Raissouni —que cuenta con más de 91.000 seguidores en Facebook y más de 50.000 suscriptores en YouTube— explica por qué nuestro país vecino pide el voto para Sánchez, a quien define como el "amigo del pueblo y gobierno marroquí". Según defiende, entre las opciones posibles, es "lo más cercano a Marruecos".

Además asegura que será "el más beneficiado" por los dos famosos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Sánchez, ya que "la comunidad marroquí se encuentra entre las más afectadas". "Se espera su apoyo y su voto", exclama en un vídeo en el que afirma que desde el reino alauí "se ordena" el respaldo al PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.