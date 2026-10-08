Miguel Tellado dirigirá la campaña de Alberto Núñez Feijóo del 29-N

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado al secretario general del partido, Miguel Tellado, la dirección de la campaña electoral del PP de cara al 29 N, después de elegir a Ester Muñoz como portavoz y Alma Ezcurra responsable de elaborar el programa.

Tellado ya dirigió con éxito las dos últimas de Feijóo en Galicia, logrando en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia del Gobierno autonómico. Hace tres años, el coordinador de campaña fue Elías Bendodo y Tellado fue el encargado de elaborar la listas. Una tarea que, como secretario general, también deberá desempeñar ahora.

Tellado afronta ahora el reto de dirigir la más importante de todas ellas, de vital importancia para el PP y que decidirá el futuro político del presidente del partido. La directora adjunta de la campaña será Marta Varela, directora de gabinete de Feijóo.

Ambas designaciones, junto con las del resto del Comité de Campaña, serán comunicadas en el día de hoy a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que se celebra en la sede de la calle Génova con vistas a las elecciones del 29-N. El PP activará toda su maquinaria para evitar lo ocurrido en 2023, cuando se quedaron a cuatro escaños de la Moncloa.

Tellado tiene por delante el reto de movilizar lo máximo posible a la derecha, a la que Feijóo ha pedido "no confiarse". El mayor temor del PP es que los electores den por segura la victoria y no acudan a votar. También, posibles distorsiones del proceso. El líder del PP apeló ayer a votar masivamente y anunció que solicitará medidas adicionales a la Junta Electoral Central para reforzar el voto por correo.