Moncloa se impone a Ferraz y toma el control de la campaña electoral

Durante toda la legislatura, Moncloa y Ferraz han actuado como dos piezas de una misma estructura. La estrategia de comunicación, la preparación de las campañas y la respuesta ante los distintos frentes judiciales se han articulado de forma coordinada alrededor de Pedro Sánchez, difuminando cada vez más la línea que separa la acción del Gobierno de los intereses orgánicos del PSOE.

Con las elecciones en el horizonte, todo apunta a que esa dinámica se mantendrá, aunque esta vez quedará más claro quién llevará las riendas. Sobre el papel, será Ferraz quien ponga en marcha la maquinaria electoral; en la práctica, el mando de la campaña se trasladará previsiblemente al complejo presidencial, desde donde se marcarán el rumbo y las prioridades del PSOE.

La dirección socialista ha diseñado un Comité Electoral pilotado por la secretaria de Organización, Rebeca Torró, que asumirá la Coordinación General; la vicesecretaria general, María Jesús Montero, estará al frente de la Coordinación Estratégica; y la presidenta del partido, Cristina Narbona, dirigirá el Programa Electoral. Son las figuras llamadas a poner rostro a la campaña y a articular la estructura orgánica con la que el PSOE afrontará las urnas.

Pero una cosa es quién aparece en el organigrama y otra quién tiene la última palabra. Todo apunta a que el mando efectivo de la campaña estará en La Moncloa. Será allí donde se decidan las grandes líneas del discurso, se fijen los tiempos y se dé respuesta a los movimientos de la oposición. Pedro Sánchez confiará esta tarea a su núcleo duro de asesores, el equipo que le acompaña en el día a día en La Moncloa, con Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia, como una de las figuras clave.

La campaña se perfila, por tanto, como una operación esencialmente presidencial, con Ferraz ejerciendo de brazo orgánico de una estrategia diseñada y dirigida desde el entorno más próximo a Sánchez.

Zapatero, otro frente abierto

El respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero empieza a generar incomodidad dentro del PSOE. Dirigentes socialistas cuestionan el apoyo sin fisuras del partido al expresidente y admiten que sus explicaciones no resultan suficientes ante las informaciones sobre las joyas halladas en su caja fuerte y su vinculación con el caso Plus Ultra.

Pese a estas dudas, La Moncloa mantiene su apoyo a Zapatero y apela al principio de presunción de inocencia. Una posición que contrasta con el creciente malestar de algunos dirigentes socialistas, que empiezan a poner en cuestión el coste de mantener al expresidente como uno de los referentes del partido en plena campaña electoral.