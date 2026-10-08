Mucho ruido y pocas nueces: según otra encuesta la vivienda no mueve el voto y PP y Vox podrían tener 212 escaños

Un nuevo sondeo viene a apuntalar, y de hecho lo hace con más fuerza, lo que ya apuntaban los publicados a principio de semana: el desahucio de Maricarmen, las acampadas, los decretos de vivienda del Gobierno y las movilizaciones no están moviendo el voto de una forma significativa.

Se trata de una encuesta de NC Report publicada por La Razón este jueves y cuyo trabajo de campo se ha desarrollado entre los días uno y seis de este mes, es decir, después del estallido del caso Maricarmen y, en su mayor parte, tras tumbar el Congreso los dos decretos del Gobierno.

Y los datos son contundentes: el PP sólo pierde tres décimas respecto a primeros de septiembre y sigue en el 34,1% y cerca de los 150 escaños: en una horquilla entre 146 y 148 diputados.

El PSOE mejora, pero de forma insignificante: gana una décima y sigue en uno de los porcentajes más bajos de toda la legislatura: un 25% mondo y lirondo con el que, incluso, podría caer por debajo de los 100 diputados: la horquilla que le otorga el sondeo está entre 98 y 102 diputados, muy similar a la de septiembre.

Vox se mueve en sentido inverso y con la misma falta de fuerza: cae una décima escasa y está en el 18,2% de intención de voto y en una horquilla entre 61 y 64 escaños. Esto nos lleva a uno de los datos más significativos de la encuesta: PP y Vox llegarían en la parte alta de sus horquillas a 212 diputados y además se quedarían en 207 en la parte baja. Es decir, en cualquier caso estaríamos ante una mayoría pluscuamperfecta.

Por su parte, los partidos a la extrema izquierda del PSOE sí sufren ciertos cambios, pero parece que se limitan a cambiar el reparto del voto entre ellos: Sumar pierde cuatro décimas mientras Podemos gana cinco. Se quedarían en el 5,3% y en el 3,9% respectivamente y, en cuanto a la proyección de escaños, la formación que se va a presentar como Frente Amplio se quedaría en un mínimo de 6 y un máximo de 8, mientras que el partido morado podría llegar a 4, pero también quedarse en 2.

Un último dato remata el argumento de que la vivienda no sólo no está moviendo el voto hacia la izquierda, sino que quizás incluso lo esté haciendo en el otro sentido: después de su rechazo a los decretos del Gobierno, Junts tampoco baja y, de hecho, sube con fuerza, pasando del 1,6% que tenía en septiembre al 2,9% y de 6 diputados a 10 u 11.

Por el contrario, el PNV, que sí apoyó uno de los decretos y podría volver a hacerlo en la Diputación Permanente, tenía un 1% y pierde una décima y podría perder también un escaño, aunque también mantener los 5 que le daba la encuesta de hace un mes.