El instinto político de cada uno, la lógica de la situación política y, sobre todo, las encuestas que publican con regularidad los medios de comunicación, son las herramientas que usamos para tener un pronóstico del resultado de las elecciones generales que tendrán lugar en España el 29 de noviembre.

Pero, ¿y la IA? ¿Puede darnos una respuesta también en este tema esa herramienta que tantas preguntas responde ya en nuestro día a día? Para saberlo les hemos preguntado a varios de los modelos más relevantes y lo cierto es que sus respuestas son cualquier cosa menos concluyentes o, dicho de otra manera, para ese viaje no era necesaria tecnología de última generación.

"No tengo forma de saber quién ganará"

La pregunta ha sido directa: "¿Quién va a ganar las elecciones en España?" y probablemente la respuesta más sincera –si se puede usar este término respecto de una IA– es la que nos da Claude, que admite: "No tengo forma de saber quién ganará unas elecciones en España".

Aclara que no puede predecir resultados electorales porque "dependen de factores que cambian hasta el día de la votación (campaña, debates, eventos de última hora, participación, etc.)" y que tampoco tiene "acceso a encuestas en tiempo real ni a datos posteriores a mi entrenamiento, así que cualquier cifra que te diera podría estar desactualizada o ser directamente inventada".

A cambio propone explicar "el sistema electoral español", "comentar los partidos políticos principales y sus posturas generales" y "ayudarte a interpretar encuestas si me pasas los datos tú mismo".

"La derecha roza la mayoría absoluta"

Gemini también elude dar una respuesta directa y empieza por explicarnos lo que ya sabemos: "En el sistema parlamentario español no gana la presidencia un partido por voto directo, sino la fuerza o coalición que logra articular una mayoría absoluta (176 escaños) en el Congreso de los Diputados para la investidura".

Después de esa introducción aclara que el PP es el favorito en este momento y ofrece varios datos de encuestas, extraídos a partir de un promedio de encuestas publicado por RTVE con datos a 5 de octubre. A pesar de que esa información da a la suma de PP y Vox 202 escaños, la IA dice que "el bloque de la derecha roza la mayoría absoluta" y que "la suma de ambas fuerzas oscila cerca o por encima del umbral de los 176 diputados".

Finalmente, analiza "las posibilidades de revalidar el gobierno del bloque progresista" (sic) y, usando como fuente al diario As –sí, en serio, al As– explica que dependen de "la resistencia electoral del PSOE", del "desempeño del espacio a la izquierda del PSOE" y de "la capacidad de reeditar acuerdos con los partidos nacionalistas e independentistas".

"Una campaña puede mover bastante el resultado"

Por su parte ChatGPT directamente nos ofrece un resumen de encuestas, advirtiendo que "todavía faltan siete semanas para votar y una campaña puede mover bastante el resultado". Los datos que da son los que se pueden manejar en este momento: el PP está alrededor del 33%, el PSOE sobre el 26%, Vox entre el 18% y el 19% y Sumar y Podemos en el 6% y el 3% respectivamente. Es llamativo que señale como fuente de los datos a una web muy poco conocida: votomunicipal.es.

Además cita como "excepción muy importante" el CIS y advierte también que "si lo que quieres saber es qué dicen hoy los datos, no quién debería ganar ni mi opinión: las encuestas publicadas actualmente dibujan al PP como primera fuerza y a PP+Vox con una mayoría parlamentaria potencial, pero eso no permite saber con certeza cuál será el resultado del 29 de noviembre". Por cierto, enlaza de nuevo como fuente de los datos a RTVE.

"Nadie puede predecir quién ganará"

El último modelo de IA al que hemos consultado ha sido Grok, que también empieza su respuesta advirtiendo de que "nadie puede predecir con certeza quién ganará las elecciones generales".

Después de eso ofrece un resumen de encuestas que, según apunta "coinciden en un escenario muy similar" y en el que, por cierto, ni se molesta en incluir la previsión para Podemos. Además de los datos ofrece un análisis muy conciso pero razonable:

"Promedios recientes sitúan al PP como primera fuerza, con una ventaja de unos 6-8 puntos sobre el PSOE. La suma PP + Vox superaría cómodamente la mayoría absoluta de 176 escaños (en la mayoría de proyecciones rondaría los 200-210). El bloque de izquierdas (PSOE + Sumar + Podemos) se quedaría muy lejos".

Y por supuesto termina advirtiendo de que las encuestas "no son predicciones definitivas" y de que "aún falta la campaña electoral, los debates" y que puede haber "posibles transferencias de voto y la movilización".