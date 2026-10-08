Tezanos ataca a Felipe González por sus críticas a Pedro Sánchez y le acusa de cambiar de bando

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha vuelto a salir en defensa de su jefe político. En esta ocasión, el sociólogo ha dirigido sus ataques contra el expresidente del Gobierno Felipe González, a quien reprocha su actitud frente al actual Ejecutivo. En un artículo publicado en la revista Temas, que él mismo dirige, el responsable del ente público acusa al histórico dirigente de mantener una postura "apocalíptica" y "sumamente crítica" hacia la gestión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Tezanos, que saltó directamente de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista a presidir el instituto demoscópico público sin aparente pudor, afirma sin reparos que de aquel líder de los tiempos de la Transición ya "apenas queda nada". Según el polémico sociólogo, el exdirigente socialista habría experimentado una profunda transformación personal e ideológica, hasta el punto de acusarle abiertamente de haber cambiado "de bando".

En su texto, recogido por Europa Press y titulado Felipe no se acuerda, el presidente del CIS se queja amargamente de que las críticas vertidas por González contra el actual líder de su partido a lo largo de estos años han sido "especialmente duras". Para justificar su enfado, el sociólogo enumera las diversas descalificaciones y exigencias de dimisión que el antiguo inquilino de la Moncloa ha ido esgrimiendo frente a las políticas del actual Gobierno de coalición.

Trata además de desacreditar los argumentos de González recordando el final de su etapa presidencial. Cuando el expresidente asevera que el Ejecutivo "nunca ha asumido responsabilidades" ante las múltiples crisis padecidas, Tezanos le responde insinuando que sufre una conveniente amnesia. El responsable del CIS asegura que González parece no acordarse de sus últimos años de mandato, cuando sufría una oposición "destructiva" alentada por sectores "más reaccionarios y tardofranquistas".

La acometida de Tezanos no se detiene en la discrepancia política, sino que entra de lleno en la descalificación personal. Llegando al extremo de sugerir patologías psicológicas, el director de la revista Temas desliza que los pronunciamientos del exdirigente tienen "una naturaleza freudiana". Según esta peculiar tesis, González sufriría los síndromes propios de quien ha ejercido un poder prolongado, comparándolo con los monarcas absolutos que se creían "seres únicos y cuasidivinos pensando que nadie estaba a su mismo nivel y altura".

A modo de conclusión, el cargo socialista dictamina que el comportamiento reciente del expresidente deja a las claras cuáles son sus verdaderos intereses en la actualidad. Para el exmiembro de la dirección del PSOE, las posiciones políticas de Felipe González se encuentran hoy en día "cada vez situadas más netamente en las antípodas de lo que ha sido el PSOE", evidenciando así la fractura total entre el sanchismo oficialista y la vieja guardia del partido que aún se atreve a alzar la voz contra las cesiones del Gobierno.