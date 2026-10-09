8.305 invasores retornan a Marruecos desde la convocatoria electoral, tras dos meses de inacción del Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien se encuentra al frente del mando único desde un mes después de la invasión de Ceuta, ha informado de que más de 11.000 de los inmigrantes que se quedaron en Ceuta tras la avalancha masiva de los días 30 y 31 de julio han retornado a Marruecos desde agosto. En concreto, 10.512 han regresado voluntariamente y 523 han sido expulsados.

La mayor parte de los retornos se han producido después del 29 de septiembre, fecha hasta la que —según las cifras ofrecidas por el Gobierno— se habían registrado 2.783 salidas. Ha sido, por tanto, la semana en la que más ilegales han regresado desde la invasión. Coincide con la presión policial que en estos días se ha ejercido sobre los irregulares en las playas de Benítez y El Trampolín, que finalmente han podido ser desalojadas, lo que hace que los ceutíes se pregunten por qué no se ha hecho antes.

🔴 Los ceutíes vuelven a protestar a las puertas de la Delegación del Gobierno el día en que el ministro Torres ha dado unas cifras que nadie se cree, y ha dicho que el informe que recibió el Gobierno seis días antes de la invasión era para otro Torres. pic.twitter.com/YehR9oRrg5 — Susana Burgos (@burgosusana) October 8, 2026

Aun así, los vecinos denuncian que la situación sigue siendo insostenible. Muchos de los desalojados deambulan por la ciudad en busca de un lugar donde resguardarse y el problema se ha extendido a otras zonas de Ceuta en las que hasta ahora la incidencia de la inseguridad provocada por los invasores era menor. Y además conviven con embolsamientos de ilegales en campamentos levantados a base de carpas por todas partes. "Ceuta no es un CETI", coreaban este mismo jueves durante una concentración en la plaza de los Reyes.

Quedan ilegales ocultos

El propio Torres, durante su comparecencia, ha incidido en que el Gobierno ha pasado de disponer de dos instalaciones con unas 2.000 plazas para acoger a los inmigrantes invasores el 24 de agosto a contar con diez recursos que ofrecen más de 7.000 plazas para ellos en la actualidad. El ministro también ha reconocido que sigue habiendo ilegales ocultos en la ciudad autónoma. Y, por tanto, ni están filiados ni se sabe cuántos son.

"En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde estén… la voluntad del Gobierno es que todo aflore, para que todo el que entrara de manera irregular en nuestro país tenga sus derechos cubiertos, si los tiene —es menor de edad o es susceptible de tener protección internacional—, y, si no, que sean devueltos", ha afirmado el jefe del mando único en un intento por tranquilizar a la población.

El ministro ha admitido también que, aunque la situación ha mejorado respecto a las primeras semanas de agosto, todavía queda mucho trabajo por delante. Su objetivo, ha insistido, es recuperar la normalidad anterior al 30 de julio cuanto antes. Algo que los ceutíes llevan reclamando desde el inicio de la invasión y de lo que parece haberse enterado ahora que los Reyes visitarán Ceuta el martes —se anunció el 1 de octubre— y se han convocado elecciones generales para el 29 de noviembre —el pasado día 5—.