Ada Colau propone a Gabriel Rufián para liderar el Frente Amplio de la izquierda en toda España

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dado un paso al frente en el convulso tablero de la izquierda radical para situar al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, como el dirigente adecuado para encabezar el denominado Frente Amplio en el ámbito nacional. En declaraciones a La Sexta, la dirigente de los comunes se ha ofrecido a arropar al diputado separatista con el objetivo de conformar una candidatura unitaria que frene la sangría de apoyos en las urnas.

Para Colau, la proyección mediática del portavoz republicano representa un activo clave en estos momentos. A su entender, Rufián "tiene un papel muy importante que jugar" debido a que a lo largo de los últimos meses "está teniendo una capacidad de conexión y de comunicación con el conjunto de la ciudadanía que es evidente". Por ello, la exregidora ha insistido en que, ante la inminencia de un nuevo ciclo electoral, "no se puede perder ni un solo voto" y resulta prioritario articular una única propuesta.

La oferta de Colau ilustra las maniobras para reorganizar el espacio a la izquierda del PSOE, recurriendo a figuras del independentismo catalán para articular un proyecto de alcance estatal. En su intervención, ha invitado directamente al parlamentario a dar el salto más allá del ámbito autonómico: "Yo sí que le invitaría, vamos, estoy totalmente dispuesta a ayudarle si se decide, no solo a poder ser candidato por Cataluña, sino ejercer ese liderazgo también para unificar esa izquierda a nivel estatal".

Asimismo, Colau ha defendido que en este artefacto político "no sobra nadie" y ha llamado a todas las marcas afines a sentarse en una misma mesa para pactar un programa común. "Lo que importa es que haya un proyecto unitario con un programa común y que las diferentes caras que seamos más visibles nos pongamos al servicio de ese proyecto común. Eso es lo que nos está pidiendo la ciudadanía", ha subrayado, asegurando que se situará "en el lugar que sea más útil" para empujar a Rufián a asumir las riendas de la plataforma.