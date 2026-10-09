España no paga a traidores

Hay una gran mentira instalada en la política española: "Pedro Sánchez busca revalidar la mayoría de izquierdas de 2023". Este ha sido uno de los titulares repetidos ante el adelanto electoral. Sin apenas distinción entre medios afines y críticos con el Gobierno. Y nunca ha sido cierto.

Pedro Sánchez no logró formar Gobierno en 2023 gracias a una mayoría de izquierdas. El PSOE perdió las elecciones frente al PP y Sánchez alcanzó la presidencia mediante la suma de partidos ideológicamente dispares, cuya única pulsión común era ser enemigos de España. De izquierdas y de derechas. Sin el PNV (5), Junts (7) y Coalición Canaria (1), los tres partidos de derechas, Pedro Sánchez jamás habría sido presidente.

La supuesta mayoría de izquierdas sumaba los votos del PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), EH Bildu (6) y BNG (1). Total: 166 diputados. Le faltaban 10 para llegar a los 176 de la mayoría absoluta. Sin los votos de PNV, Junts y CC, partidos de derechas, Sánchez jamás habría alcanzado la presidencia.

Pero el problema no es sólo que Sánchez manipule el lenguaje. Lo verdaderamente grave es que los medios, por convicción, pereza o seguidismo, conviertan la propaganda política en categoría informativa. Pasa lo mismo con el otro mantra con que define su Gobierno: "Mayoría progresista". Aquí la apropiación resulta todavía más tramposa porque secuestra una palabra histórica de prestigio: progreso.

Según la RAE, progresista es quien propugna el progreso político y social y el desarrollo de las libertades públicas. Conservador es quien pretende preservar determinadas tradiciones, instituciones y valores. Lo cual no significa que deteste las libertades, ni el bienestar social. Y reaccionario es quien pretende regresar a situaciones políticas o sociales anteriores ya superadas por la historia.

Veamos la impostura: EH Bildu procede de una tradición política de la izquierda abertzale inseparable durante décadas del terrorismo de ETA. En Sumar conviven fuerzas procedentes del comunismo, régimen históricamente reaccionario donde la libertad, la democracia y el bienestar económico-social brillan por su ausencia. ERC, históricamente con manchas racistas, se proclama progresista mientras elimina los derechos lingüísticos de más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña en nombre de la cohesión social y la nación catalana. Como el BNG en Galicia. Y como sus homólogos de derechas, Junts, en Cataluña, y el PNV, en el País Vasco. Todos empeñados desde los primeros gobiernos autonómicos en culminar una limpieza lingüística y borrar sus señas culturales y nacionales españolas. Muy progresistas tampoco parecen.

Como vemos, la mayoría del Gobierno no es de izquierdas, pero tampoco progresista. Pero la derecha asume sumisa que la definan por oposición a los progresistas, como reaccionaria. Los grandes fraudes políticos suelen empezar falsificando las palabras.

Tratar tema tan anecdótico con la que está cayendo puede parecer trivial, pero desgraciadamente las grandes mentiras son la consecuencia del abandono de la batalla cultural por el lenguaje.

Y si una gran mentira abrió esta legislatura, otra pretende cerrarla: la amnistía como reconciliación. Sánchez la presentó como instrumento de convivencia, concordia y reencuentro en Cataluña, después de haber jurado que era inconstitucional. Pero el estafador tiene palabras y argumentos inagotables en función de sus intereses de poder: "Hacer de la necesidad virtud" nos aseguró cínico en 2023 cuando estaba dispuesto a vender a retales España a sus enemigos con tal de ser presidente.

La reconciliación fue la coartada. Los votos, la necesidad.

Y por si quedaba alguna duda, el propio Puigdemont acaba de dinamitarle el relato después de beneficiarse de la amnistía por delitos entre los que figuraba la malversación de dinero público: "Fingir que vivimos en la normalidad, la reconciliación y la armonía es mentir". Y vuelve a proclamar "irrenunciable" la vía a la independencia. Como Junqueras, como Turull, como Silvia Orriols…

Ni siquiera quienes se beneficiaron de la amnistía creen en la reconciliación que sirvió para justificarla. Y mientras la adoban, viven de gestionarla a costa de los derechos de millones de catalanes y del resto de España.

Hasta Felipe Gonzálezse aparta del usurpador:

"Me cuesta trabajo soportar que el presidente del Gobierno de mi país —de mi partido no— diga que el órgano de la soberanía nacional [...] traicionó a la mayoría".

CODA: Dos grandes operaciones de propaganda resumen así la legislatura: una mayoría de izquierdas que nunca fue mayoríay una reconciliación que niegan hasta quienes se beneficiaron de ella.

A veces una legislatura entera cabe dentro de dos mentiras. Y quizá también, dentro de una vieja sentencia que los españoles entendemos perfectamente desde Viriato: España no paga a traidores.