Carlos Cuesta desvela las tres tramas que Sánchez ha logrado pausar con las elecciones

Carlos Cuesta ha denunciado en su editorial que el adelanto electoral ha permitido a Pedro Sánchez obtener una victoria parcial ante el avance de varias investigaciones judiciales que, según sostiene, podían comprometer al Partido Socialista. El periodista se ha referido a las causas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el denominado caso Cloaca, y considera que la convocatoria de elecciones ha creado un margen antes de que se produzcan nuevos avances judiciales.

Cuesta ha comenzado repasando la decisión de no imputar, por el momento, al PSOE como organización criminal por una presunta financiación ilegal. Según ha explicado, el juez ha optado por esperar a las declaraciones de Santos Cerdán y Leire Díez, pese a que, en su opinión, existen indicios que apuntan a esa posibilidad.

"Hay sospechas que apuntan a esa financiación ilegal con la que se habría financiado, nada más y nada menos, siguiendo palabras del propio Pedraz, se habría puesto la estructura del Partido Socialista al servicio de una organización criminal". 🎙️@carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/y7iZfqIOqW — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 9, 2026

El periodista ha destacado el testimonio de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, a quien atribuye haber señalado que las órdenes sobre determinadas cuentas y gastos procedían de Cerdán. A su juicio, la decisión judicial supone un alivio temporal para los socialistas, aunque considera que las sospechas siguen siendo graves.

"Sinceramente creo que en España no debe haber ni media persona que en estos momentos piense que no hay una financiación ilegal al Partido Socialista", ha afirmado, aunque ha reconocido que, de momento, el partido se libra de una imputación judicial por este asunto.

Las tres investigaciones que preocupan a Sánchez

Cuesta ha vinculado el avance de las investigaciones con la decisión de convocar elecciones. En su opinión, Sánchez habría buscado una convocatoria electoral que permitiera activar la práctica, que ha calificado de "nefasta", de evitar decisiones judiciales relevantes durante los periodos electorales o preelectorales.

"Pedro Sánchez ha conseguido que, fruto de una anticipación electoral, de un adelanto electoral, las tres causas que avanzaban a toda velocidad, de momento se hayan tomado un pequeño receso", ha sostenido.

La primera de las investigaciones a las que se ha referido es la relacionada con Zapatero y sus presuntos negocios en Venezuela. Cuesta ha aludido a las relaciones del expresidente con dirigentes venezolanos y a operaciones vinculadas al petróleo, así como a la sociedad Apamate y a Francisco Flores, a quien relaciona con la monetización de los 250 millones de dólares en cupos de petróleo mencionados en un sobre aportado por Víctor de Aldama.

El periodista ha defendido que esa línea de investigación debe analizarse en relación con las sospechas sobre una posible financiación irregular del PSOE, aunque no ha presentado esa relación como una conclusión judicial firme.

El segundo asunto es la trama SEPI. Cuesta ha señalado a Santos Cerdán y al denominado grupo "Iruroc", integrado, según su relato, por Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso. También ha situado a María Jesús Montero en el centro de sus críticas por la relación de la SEPI con el Ministerio de Hacienda.

Según el periodista, la investigación sobre contratos y operaciones vinculadas a la sociedad estatal plantea sospechas sobre el uso de recursos públicos. En este contexto, ha cifrado en 700 millones de euros el presunto fraude al que, según su exposición, habría llegado la trama.

Las acusaciones sobre el caso Cloaca

La tercera investigación es el caso Cloaca, que, según Cuesta, habría pasado de las actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y periodistas a una presunta trama de contactos con narcotraficantes para atacar a magistrados.

El periodista ha afirmado que miembros de clanes de Badajoz habrían relatado contactos relacionados con un supuesto plan contra la juez que investigaba al hermano de Sánchez. Fueron los propios integrantes de esos clanes quienes decidieron no seguir adelante y acudieron a la Guardia Civil.

Cuesta ha relacionado esta investigación con las sospechas sobre la financiación de la trama y ha señalado que la gerente del PSOE atribuyó a Cerdán las órdenes sobre determinados gastos. A partir de ahí, ha defendido que las tres causas podrían acabar conectando con la financiación del partido, aunque se trata de cuestiones que deben esclarecerse en sede judicial.

"Lo que estábamos esperando era que los jueces lo dijeran no presuntamente", ha afirmado, al explicar por qué considera relevante que las investigaciones avancen.

"Una victoria parcial" para el presidente

Cuesta ha acusado a Sánchez de intentar frenar las investigaciones por distintas vías y ha defendido que el adelanto electoral le permite afrontar las elecciones sin que se hayan producido determinadas decisiones judiciales que, en su opinión, podrían perjudicarle políticamente.

"Sánchez está totalmente preocupado por el avance de las investigaciones, en concreto del caso Zapatero, porque acaba en la forma de favorecer y de negociar la financiación presuntamente ilegal del PSOE con cargo al petróleo venezolano". 🎙️@carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/seq7KJN5S9 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) October 9, 2026

"Nuestra obligación es contar todo esto, porque nuestra obligación es que la población sepa cómo estaban esas tres investigaciones", ha señalado.

El periodista ha concluido que la decisión de no imputar por ahora al PSOE no reduce, a su juicio, la gravedad de las sospechas, y ha pronosticado que la situación podría cambiar una vez pasadas las elecciones. "Estoy absolutamente convencido de ello, pero eso será después de las elecciones", ha dicho.

En la parte final de su editorial, también ha aludido a la controversia sobre el voto de los descendientes de españoles en el extranjero y ha reclamado que se respete lo decidido cautelarmente por el Tribunal Supremo sobre su contabilización.