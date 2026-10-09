Sánchez está dispuesto a llevar España al límite

El PSOE y los partidos a su izquierda ya han dado sobradas muestras de hasta dónde son capaces de llegar en materia de agitación y propaganda. La manipulación, la desinformación, la difusión de infundios, mentiras y patrañas son especialidades de una izquierda que maneja los medios a su antojo, que ignora deliberadamente los más elementales principios éticos, que no tiene reparo alguno en pisotear y cruzar todas las líneas rojas que se le pongan por delante. La ausencia de escrúpulos es una de las características más acusadas de la izquierda. La operación de la cloaca sanchista contra la juez Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, es el ejemplo más reciente. Son capaces de todo y para todo tienen una excusa, una justificación, una coartada.

Las indecentes maniobras socialistas y comunistas en torno a la crisis de la vivienda vienen acompañadas de una escalada dialéctica en contra de las formaciones de derecha que es netamente guerracivilista. En la Asamblea de Madrid se ha pasado de simular disparos con los dedos a las amenazas explícitas. Esa siniestra sentencia de Manuela Bergerot de que "no habrá paz en las calles" remite a los más sangrientos episodios de nuestra historia y sirve para ilustrar la barra libre de la izquierda a la hora de amedrentar a sus rivales. Si la autora de esas amenazas fuera del PP o de Vox, ahora mismo estaría siendo sometida a una condena rotunda y generalizada. Como se trata de la portavoz de Más Madrid no pasa nada y se invoca la libertad de expresión. Pero eso no tiene nada que ver con la libertad de ningún tipo. Es un señalamiento criminal, una advertencia delictiva, una amenaza en toda regla.

La violencia ambiental, la tensión, la crispación convienen a la izquierda. Lo dijo a micrófono cerrado tras un debate electoral José Luis Rodríguez Zapatero, paladín del diálogo con asesinos, embajador de sátrapas y uno de los mayores farsantes de la historia política de España. La ocupación del espacio público y la activación de los sindicatos responden al objetivo de atizar el enfrentamiento: la calle, contra la derecha buitre de los áticos. La fábrica de relatos de la izquierda funciona a pleno rendimiento. Hay tanto que tapar: la corrupción, Paiporta, el apagón, Adamuz, Ceuta y ahora los desahucios.

Después de ocho años de sanchismo, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en picado, se han multiplicado las dificultades para acceder a una vivienda, se han disparado los desahucios y la pobreza. Sánchez prometió cientos de miles de viviendas asequibles. También dijo en la anterior campaña que frenaría los desahucios. Ahora pretende imputar la crisis de la vivienda al PP, enarbolar la bandera de la difunta Maricarmen y apalancarse en la Moncloa parapetado tras los sindicatos y las milicias de extrema izquierda. Reproducir los disturbios de Francia es parte del plan. Ya preparan a los estudiantes para una huelga previa a la huelga general. El Gobierno prende la mecha. Nada les detiene. Van a indultar al exfiscal general y la actual fiscal general exige al Supremo que deje votar a los muertos de la Ley de Nietos. Anunciar un aumento de las pensiones horas antes de la jornada electoral va a ser lo más legal de la campaña socialista.

La campaña electoral se va a celebrar en un ambiente irrespirable, con una izquierda desatada, en medio de toda clase de provocaciones, bajo una campaña mediática de rasgos totalitarios. Sánchez está dispuesto a llevar España al límite, dispuesto a enfrentar a los españoles con tal de permanecer en el poder para afrontar el sombrío panorama judicial que tiene ante sí.