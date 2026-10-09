Feijóo se planta por fin ante la manipulación de TVE: estas son sus condiciones para los debates

El Partido Popular se ha marcado como uno de los objetivos de la campaña "no cometer los mismos errores que en 2023" para "mejorar el resultado del 23-J". Y una de las primeras decisiones ha sido la de aceptar debatir a cuatro, con Santiago Abascal incluido, en Atresmedia, pero no en TVE.

Las principales cadenas de televisión habían hecho varias propuestas, pero el PP sólo acudirá a la televisión pública para el debate de portavoces de grupos con representación parlamentaria. Estudiadas las opciones, el PP acepta un cara a cara con Pedro Sánchez el próximo 16 de noviembre, en la primera semana de campaña, que organizaría Mediaset.

Feijóo acudiría también al debate de candidatos de los principales partidos, es decir, con Sánchez, Abascal y la persona designada por las izquierdas, para el próximo 26 de noviembre, en la recta final de la campaña, a sólo tres días de ir a votar. Estaría organizado, esta vez, por Atresmedia.

Por último, aceptan un debate con los portavoces de los grupos con representación parlamentaria el 23 de noviembre, al que enviarían a Ester Muñoz, y que se celebraría después del cara a cara y antes del debate a cuatro. Este sí estaría organizado por RTVE, cadena a la que lanzan un aviso en el comunicado, referido a las posibles entrevistas en campaña.

"Más allá de los debates, en lo referido a las entrevistas en los medios de comunicación de titularidad pública y que están reguladas por la Junta Electoral Central, el candidato valorará su asistencia por respeto a la Corporación y a sus trabajadores", aseguran, pero ponen condiciones.

Según informan, "pese a la innegable parcialidad y sumisión a los intereses de la dirección de RTVE a las necesidades del presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo asistirá con la condición de que la entrevista se desarrolle en un espacio de producción propia", aseguran, lo que descarta programas como el de Jesús Cintora.

"La Compañía no tiene directivos que trabajen pensando en el interés general, pero sí magníficos profesionales de la comunicación. Deben ser ellos y no una productora externa quienes asuman el reto y la responsabilidad de organizar estas entrevistas, tan importantes, tanto en TVE como en RNE. Si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo irá", aseguran.