Feijóo, como "una moto" ante su batalla más decisiva: "No podemos pasar ni una"

"No bajaremos la cabeza" es una de las frases más importantes que ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo en las últimas fechas. El presidente del PP se salió de la Junta Directiva Nacional "como una moto", según destacaron varios dirigentes tras escuchar "un discurso muy potente" con el que activó al máximo a una agrupación que ya venía enchufada de serie.

El 29-N es el partido de vuelta del 23-J, la revancha que el PP lleva esperando cobrarse desde hace tres años, cuando vio pasar el Gobierno delante de sus ojos ante un Pedro Sánchez que pactó con todos, salvo PP y Vox, para seguir en la Moncloa, pese a haber perdido las elecciones. "No nos puede volver a suceder, esta es la madre de todas las batallas, la tercera guerra mundial", trasladan desde su entorno.

"A la guerra no se puede ir con besos y abrazos, vamos a darlo todo", advierten sobre la que será una campaña muy polarizada, de máximo enfrentamiento entre bloques y en la que se descarta el choque con el potencial socio de Gobierno. No habrá tiempo ni margen para discutir con Vox, sin renunciar a disputarse el electorado de derechas con propuestas sobre inmigración, corrupción y economía.

Los avisos contra la "mafia"

Estos serán los tres ejes sobre los que girará el discurso del PP en los próximos días, donde incidirán especialmente en cómo es capaz de comportarse "la mafia" instalada en el Gobierno, según lo definió el propio Feijóo ante los suyos, a los que pidió "no confiarse" y "no dar ni un solo voto por perdido". "Aquí no hay nada que celebrar hasta que se cierren las urnas", dijo. En la mente, lo ocurrido en 2023.

"No habrá piedad, recordaremos todo, combatiremos la amnesia colectiva", trasladan desde el PP, incidiendo especialmente en lo ocurrido con la juez Biedma, a la que intentaron amedrentar siguiendo a sus hijos para deshacerse de ella. La cloaca del PSOE incluso quiso contratar a un clan de narcotraficantes, que se negó a realizar el trabajo, para evitar que acabara condenado el hermano del presidente. Uno de los mayores escándalos que se recuerdan desde los GAL.

El PP advertirá a los españoles que, si no confían en Feijóo, lo que se avecina son "cuatro años más de perseguir a jueces, a medios, de usar narcotraficantes, de enriquecimientos como el de Begoña Gómez, de los rubíes de Zapatero y de dinero público para pagar pisos a las meretrices". Mientras, los ciudadanos "no pueden pagar el diésel, ni el pescado, ni la calefacción, ni acceder a una vivienda".

El mal augurio con los sondeos

"No olvidemos quiénes son nuestros adversarios, nunca han estado tan hundidos y, por eso, nunca han sido tan peligrosos. Su merecido hundimiento es una advertencia, sabemos de lo que son capaces", dijo el líder del PP horas después de que la izquierda llamara a PP y Vox "asesinos". "No vamos a permitir el intento de manipulación emocional de los españoles", dijo, a lo que añadió: "No va a colar".

Feijóo no se mostró en ningún momento ingenuo, después de llevar años comprobando cómo se las gasta Sánchez. "Generarán miedo, lo hacen siempre", advirtió a los cargos de su partido, a los que ha pedido estar alerta: "Las elecciones no las gana el ambiente, ni mucho menos las encuestas", dijo, para que nadie se lleve a engaño sobre los sondeos que dan a la suma de PP y Vox más de 200 diputados.