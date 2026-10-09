La guerra del humor

Tal vez el sanchismo sea una excepción, pero el principal problema de la izquierda posmoderna es que se toma demasiado en serio su trabajo. Si estuvieran todo el día bromeando, emborrachándose y durmiendo la resaca, no tendrían tiempo de legislar tonterías y recortar libertades, y todos seríamos más felices. Todo lo que un conservador les pide a sus políticos en el Gobierno es que lleguen tarde al trabajo y sean todo lo perezosos que puedan. Cualquier ciudadano de bien desea algo así. Cualquiera excepto los políticos de izquierdas, que creen que tienen una misión: odiar a la mitad del país que no piensa como ellos. Tal vez sea hora de recordarles lo de James Thurber sobre los que se afanan demasiado en su trabajo: "Acostarse y levantarse temprano hace al hombre sano, rico y muerto".

Lo contrario de la seriedad es el humor, tal vez. Pero lo que es seguro es que lo contrario del humor es el odio. Hace tiempo que los mejores humoristas son los conservadores porque los cómicos progresistas anteponen el odio a la risa, y eso arruina la eficacia de su trabajo. Esta tesis me permitió hace años vaticinar una victoria conservadora en la batalla cultural y se está cumpliendo. Trataré de explicarme.

¿Qué tienen en común James Thurber, S. J. Perelman, Dave Barry y P. J. O'Rourke? Que constituyen un ejército invencible: el de la risa. Cuando pienso en Antony Blinken me viene a la cabeza de inmediato aquella definición demoledora de P. G. Wodehouse: "Tenía el aspecto de quien había bebido la copa de la vida y encontrado un escarabajo muerto en el fondo". Cuando pienso en la política fiscal socialista, siempre me acuerdo de lo de Dave Barry: "Ha llegado de nuevo la época de declarar impuestos, estadounidenses: es hora de reunir los recibos, sacar los formularios, afilar el lápiz y clavárselo en la aorta". Y si pienso en los escándalos de corrupción del Gobierno de Sánchez, me vienen a la mente media docena de citas de P. J. O'Rourke, como por ejemplo: "Cuando la compraventa está regulada por la legislación, lo primero que se compra y se vende son los legisladores". O "todo gobierno es un parlamento de putas. El problema es que, en una democracia, las putas somos nosotros".

El humor siempre ha sido eficaz contra los totalitarismos. Y lo que estamos viviendo en el siglo XXI, desde el wokismo hasta el pensamiento único, es una forma posmoderna de totalitarismo; lo bueno es que ya no te fusilan en un paredón, lo malo es que te lapidan en Twitter, primero, y logran que te echen del trabajo después. Al menos cuando te fusilaban te ahorraban el trámite de las mil notificaciones estúpidas por hora y tener que buscar un nuevo trabajo a los 40, con tu cara circulando por los medios bajo el letrero "fascista", "homófobo", "negacionista climático".

A la vieja izquierda de sindicato y lucha de clases se le podía combatir con argumentos —"¿has probado a darte una ducha?" y cosas así—. A la izquierda posmoderna de la ideología de género, el transexualismo y la fe ciega en la ciencia siempre que les diga lo que quieren oír, solo puedes combatirla eficazmente partiéndote de risa. ¿De qué otro modo puedes debatir en televisión con alguien que afirma, con gesto muy serio, que ser hombre o ser mujer es una opción personal, un sentimiento, y que la biología es fascismo sociológico? La única manera eficaz de acabar con ese argumento en mitad de un debate televisado es comenzar a rascarse la oreja con el pie, ladrar un poco, proclamar que ahora te sientes perro y exigir tu derecho a orinar con una pierna en alto en los pantalones de tu oponente.

Todo iría mejor si escucháramos más aquella vieja consideración de Hunter S. Thompson: "La vida ha mejorado inconmensurablemente desde que me vi obligado a dejar de tomármela en serio". La clave satírica del conservador es que, antes de reírse de todo lo demás, se ríe de sí mismo. "Los estadounidenses vivimos en una nación cuyo sistema sanitario no tiene rival en el mundo", escribió Dave Barry, "salvo quizá si contamos a unos 25 o 30 pequeños y mugrientos países como Escocia, que podríamos pulverizar en cuestión de segundos si nos diera la gana". No hay espacio para el odio ahí. Es así como se ganan las guerras ideológicas.

La mejor crítica al ambientalismo de extrema izquierda fue la de P. J. O'Rourke: "El acoso a los ciudadanos mediante miedos y amenazas existe desde el Paleolítico. Los recaudadores de fondos de Greenpeace que hablan del calentamiento global no son muy distintos de los brujos tribales que hablan de los eclipses lunares. '¡Oh, no! El Lobo Nocturno se está comiendo a la Doncella Lunar. Dame dinero y haré que la escupa'". G. K. Chesterton nos ofreció el consejo más divertido contra el relativismo: "No tengas una mente tan abierta que se te salgan los sesos". Y la sátira salvaje de H. L. Mencken no solo logra ganar batallas más de 60 años después de la muerte del autor, sino que logró profetizar lo que hoy tenemos casi un siglo antes de que sucediese: "A medida que la democracia se perfecciona, el cargo de presidente representa cada vez más fielmente el alma íntima del pueblo. Algún día grande y glorioso, la gente corriente de este país verá cumplido por fin el deseo de su corazón y la Casa Blanca estará ocupada por un auténtico imbécil". En España lo sabemos bien.