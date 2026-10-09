Colau o la Crónica de la redención inmobiliaria

Había una vez una matrona del resentimiento que hizo de la indignación un suculento monopolio y del desahucio un auto de fe con liturgia de sangre templada. Ada Colau, aquella vestal de la ganzúa que oficiaba el despojo en los portales como quien administra la extremaunción, transmutando cada cerradura privada en pecado mortal y a cada propietario en réprobo merecedor del cadalso mediático, ha regresado a las mallas del teatro político con el halo patibulario de quien vuelve de una peregrinación mística… o de una insolvencia doméstica disfrazada de épica proletaria. Extinguida ya su vara de alcaldesa, habita hoy un limbo más grotesco: es la adquisición suntuaria del Frente Amplio, esa criatura bicéfala nacida de los despojos de Sumar, un gabinete de curiosidades ideológicas y egos gangrenados que pretende erigirse en la única papeleta legítima a la izquierda del sanchismo para el juicio final de las urnas.

Más Madrid la venera con el fervor neurótico de una secta en liquidación; Izquierda Unida la examina como una reliquia enconada en el museo de las quiebras colectivas; los Comuns la estrechan contra el pecho con el abrazo histérico de quien aferra un cadáver aún tibio para amortizar la fotografía. Ella, desbordante de magnanimidad, condiciona su advenimiento a la concurrencia de Podemos, Compromís y cuanta capellanía menor aspire a figurar en el retablo de la derrota consumada. "Si estamos todas, yo también estaré", pontifica con tono de sibila. Como si la confluencia fuera un salmo taumatúrgico y no el estertor agónico de un enfermo terminal que todavía fantasea con dictar decretos desde el camastro prestado de un consanguíneo.

Pero la sátira, implacable como la carcoma, se ensaña con los apóstoles de la coherencia de cartón piedra. Mientras la extrema izquierda prorrumpe en alaridos de júbilo ante la llegada de su virgen laica —¡la heroína que encendió la tea de la PAH antes de acomodarse en la moqueta institucional, la que convirtió el drama del techo en un salario de alto rango!—, la propia Ada ha debido empaquetar sus pertenencias con la prestancia trágica de un grumete desahuciado que naufraga en la primera orilla. Tras tres lustros de placidez en el mismo inmueble, descubrió con pavor que el dios Mercado ignora los manifiestos jacobinos y desconoce el currículum de las iluminadas. "No llegaba a fin de mes", gimió con modulación de mártir de consumo propio. Y recogió los bártulos para refugiarse en el regazo de la beneficencia familiar. ¡Qué lección de martirologio! ¡Qué magisterio de dialéctica aplicada!

La profeta de la usurpación, la sibila que adoctrinó a legiones en que la propiedad privada constituye un pillaje histórico y una violencia simbólica, jamás tuvo la cautela elemental de adquirir una guarida propia. No por puritanismo doctrinario, sino por una negligencia encendida, por la soberbia desmedida del ídolo que se juzga invulnerable a la ley de la gravedad. Creyó, con la petulancia del mito de cartelera, que su aura sacerdotal paralizaría de espanto a cualquier arrendador. Pero el mercado —ese Leviatán insaciable al que alimentó con sus decretos de indigencia urbana— le ha cobrado el peaje sin reverencia alguna. La gran capitana de la resistencia no solo descuidó su propio flanco; apostó a que el pavor sagrado que inspiraba la blindaría para siempre. Y la realidad la ha devorado sin limpiar la mesa.

Cabe concebir la peripecia como un sainete barroco interpretado por comediantes ebrios. He aquí a la figura tutelar, sitiada por pirámides de cartón, escrutando los muros que amortiguaron sus homilías sobre el "derecho a la ciudad" mientras la renta le devoraba el estipendio. ¿Qué fue de la destreza quirúrgica para forzar pestillos, franquear verjas y santificar el allanamiento? Con semejante hoja de servicios, la abanderada pudo haber ocupado cualquier ático especulativo o la finca de un gran tenedor. Cualquier exceso habría resultado más edificante que este repliegue vergonzante al claustro doméstico. Y hoy, encaramada a la litera prestada por la consanguinidad, se postula para regir los destinos de la patria. La divinidad de la izquierda radical, la gobernante que pudiendo haber blindado su techo prefirió la muelle improvisación de los petulantes, aspira a legislar el reposo de cuarenta y siete millones de almas. ¡La redentora! ¡La taumaturga que conjurará la catástrofe inmobiliaria desde el canapé de sus parientes!

La ironía despliega una elegancia de caníbal. El mismo sofisma que la catapultó a la cumbre se revuelve ahora como un bumerán envenenado para cercenarle el crédito. Mientras reclama unidad desde la dignidad del menesteroso, su biografía reciente atestigua el fracaso incontestable de su legado: oferta calcinada, precios astronómicos y las vestales del intervencionismo mendigando cobijo.

El Frente Menguante la exhibe como una custodia en procesión de agonizantes. Ella aporta el barniz de la algarada, el perfume de la flotilla mediática, la impostura de quien aún pronuncia "desahucio" sin que se le salte una lágrima de autocompasión. A cambio, conquista el gran guiñol nacional. Culmina así el ciclo perfecto de la decadencia patria: del megáfono al sillón de mando, del sillón al púlpito moral, y del púlpito a la alcoba de los parientes porque la factura del mes no respeta las mitologías de la izquierda ruinosa.