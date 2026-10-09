Los documentos entregados al juez por el ex-CEO de Plus Ultra señalan directamente a la Sepi de Montero como cómplice

La documentación entregada por Roberto Rosellí, ex-CEO de Plus Ultra, dejan en una situación muy delicado a la Sepi, la misma sociedad pública que ya cuenta con su particular caso por presunta corrupción–el caso Sepi–. Y es que esas pruebas señalan directamente a la Sepi como cómplice del rescate para garantizar la entrega del dinero.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Roberto Roselli ha comenzado ya su colaboración con la Justicia en el caso Zapatero. Y lo primero que ha llevado a cabo es la entrega de la documentación correspondiente a las negociaciones de Plus Ultra con la Sepi para hacerse con el rescate público de 53 millones de euros cuando era obvio que la empresa no era merecedora de esa ayuda: se justificó como rescate de una empresa estratégica española hundido por el covid cuando sus accionistas mayoritarios eran venezolanos, representaba el 0,03% de los vuelos nacionales y acumulaba cinco años previos de pérdidas.

Hay que recordar que la Justicia investiga la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero en este rescate ante la sospecha de que el expresidente cobrara al menos medio millón de euros –al margen de lo cobrado por medio de sus hijas–por un presunto tráfico de influencias con el fin de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagara los más de 50 millones a la aerolínea. Una aerolínea, por cierto, en plena conexión con la Venezuela de Nicolás Maduro.

Pues bien, una parte de esa documentación apunta directamente a la Sepi. Y es que recoge un cruce continuado de correos electrónicos entre los ejecutivos de Plus Ultra y el Director de Participadas de la Sepi, José Ángel Partearroyo Martín, un departamento que ejerció una fiscalización que desbordó la mera revisión técnica para convertirse en la mejor compañía de la empresa.

El hito de mayor trascendencia jurídica se constata en un correo electrónico, enviado por Partearroyo el sábado 26 de junio de 2021 (08:04 AM) con el asunto: "RE: Comunicación sobre celebración de sesión del Consejo de Administración Plus Ultra lunes 28 de junio".

Reemplazar las referencias a la Sepi

De esa conversación se desprenden unas instrucciones de modificación contable impartidas por la SEPI que incluían los siguientes puntos. En primer lugar, la sustitución terminológica clave: se obligó a reemplazar las referencias directas a la "Sepi" por menciones al "Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)".

También se exigió la corrección de descuadres: se ordenó por parte de la Sepi alinear los saldos deudores (326.735,86 €) y acreedores (1.000.407,66 €) con las Administraciones Públicas.

Igualmente, se requirió la modificación de los plazos de recuperación económica: en la pág. 11 de la Memoria y pág. 48 del Informe de Gestión, Plus Ultra preveía una "total recuperación durante el año 2022". Partearroyo les exigió expresamente borrar esa previsión y adaptarla de forma obligatoria al Plan de Viabilidad, retrasando la previsión de recuperación hasta finales de 2023 o mediados de 2024.

Y, además de todo ello, se replanteó el impacto jurídico, dando paso a una presunta vulneración del principio de imagen fiel: esta instrucción supone que el organismo público podría haber llevado a la sociedad privada a alterar sus estimaciones de negocio contables para garantizar la coherencia formal del expediente administrativo de rescate. Y ello vulnera el principio imperativo de imagen fiel regulado en el Plan General de Contabilidad, constituyendo un indicio de moldeamiento de una prueba contable para blindar la concesión del rescate frente a futuras auditorías del Tribunal de Cuentas o de la Unión Europea.