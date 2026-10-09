Óscar Puente va a la radio de las tres capas de calzoncillos a hacer paralelismos entre Maricarmen y el 11-M

El ministro Óscar Puente ha criticado con dureza al PP a cuenta del fallecimiento de Maricarmen, pero lo ha hecho desde un punto de vista inédito. Además, ha elegido lanzar sus críticas desde un lugar llamativo: qué mejor espacio de la Cadena SER para hacer paralelismos entre lo ocurrido con la anciana que fue desahuciada –y después readmitida en la misma vivienda– y el 11-M: "Estoy escuchando al PP hacer un análisis de Maricarmen como si fuera otro 11-M", ha dicho el titular de Fomento en la emisora que lanzó el bulo de los terroristas con tres capas de calzoncillos tras el peor atentado que ha sufrido España.

Durante la entrevista que le han hecho este viernes en el programa Hoy por Hoy y en línea con el argumentario más reciente del Gobierno, Puente se muestra muy indignado porque los populares estén llevando a cabo una "manipulación emocional" y ha sostenido que en el PP existe un "historial de manipulación de víctimas" y que "Feijóo está pensando lo que él haría si estuviera en el lado contrario".

"Este no era el primer problema del país"

Respecto al problema de la vivienda, Óscar Puente ha admitido que "cuando llegamos al Gobierno en 2018 este no era el primer problema del país", es decir, reconoce que ha sido el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez el que en sus ocho años en el poder ha empeorado la situación del mercado inmobiliario.

Eso sí, aunque no se ve mucho propósito de enmienda sí admite que "probablemente" ha faltado anticipación, y eso que Sánchez dijo que esta iba a ser la "legislatura de la vivienda" y que sus promesas de construir cientos de miles de pisos de vivienda pública han sido tan recurrentes como falsas.

Además, justifica la convocatoria electoral precisamente por esta cuestión: "No tenemos las herramientas para resolver el problema y por eso se han convocado las elecciones".

Finalmente, ha lanzado el mensaje de que "hay que construir vivienda pública y meterla en el mercado", un propósito loable después de ocho años de Gobierno, y ha hecho una promesa cuanto menos sorprendente: "Vamos a facilitar que la gente no sea pobre por encima de que sea rica".

Optimismo y mensajes al Frente Amplio

El ministro asegura tener datos que no coinciden con las encuestas publicadas y afirma que "el PSOE será primera fuerza el 29-N", de nuevo un mensaje en la línea del argumentario que se está esparciendo desde Moncloa y con el que se pretende dar la imagen de un Vox completamente disparado, intentando dar miedo a los votantes de izquierdas.

En este sentido, ha lanzado mensajes a los partidos a la izquierda del PSOE para que pueda haber una mayoría suficiente: "Por favor, pónganse de acuerdo para que tengan una papeleta con la que identificarse y que entre todos sumemos. Dejar a un lado egos", ha dicho, insistiendo en que "nada me gustaría más" que se entiendan el Frente Amplio y Podemos.