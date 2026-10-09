¿Por qué miente tanto?

El título de este artículo no especifica quién miente. No hace falta. El lector medio habrá adivinado que se trata de Pedro Sánchez. O del PSOE. Tanto monta. La cuestión de fondo es que no se entiende la acción política del actual Gobierno sin la mentira.

El último ejemplo es la movilización –mejor dicho, postureo– social por Maricarmen. El PSOE pretende hacernos creer que su desahucio se produjo a su pesar cuando lleva 8 años gobernando, la ley aplicada fue aprobada por el PSOE y la Policía movilizada para asegurar el desalojo fue la Policía Nacional. La mentira es tan burda que desafía toda lógica. ¿Cómo se atreven?

La respuesta nos lleva a la naturaleza misma del socialismo. Por mucho que así lo proclame, el objetivo del socialismo no es luchar contra el capitalismo, ni contra la desigualdad ni contra las injusticias. El objetivo básico del socialismo es luchar contra la realidad.

Permítaseme insistir en la idea: el enemigo del socialismo es la realidad. Toda su acción política está dirigida a contradecirla. Sus fines se ven plenamente satisfechos cuando puede proclamar sin contradicción que lo negro es blanco y lo blanco negro.

Este objetivo se vio cumplido en la época de máximo esplendor del socialismo: el estalinismo. Nunca se insistirá lo suficiente en que el estalinismo –es decir, el leninismo desarrollado– no fue una disfunción del socialismo, fue su apogeo, solo comparable con el maoísmo. El socialismo tiende al estalinismo igual que un ludópata tiende al juego: si no lo alcanza es por los obstáculos externos que le surgen, no por voluntad propia.

Y el estalinismo fue la época dorada de la negación de la realidad. El borrado de las fotos de Trotski, de Kamenev y de tantos otros líderes denunciados y purgados reflejó que estas personas no existían porque no debían existir. El Holodomor –gran hambruna de Ucrania y otras zonas soviéticas– se minimizó y achacó a sequías cuando murieron hasta 7 millones de personas como consecuencia de decisiones conscientes de Stalin de requisar grano a los campesinos. El Gulag fue ocultado y negado por Stalin hasta su muerte en 1953.

¿Por qué es la negación de la realidad intrínseca al socialismo? Porque implica el poder supremo de dictar la realidad desde el Gobierno. Y ese poder absoluto es al que aspira el socialismo. La realidad objetiva es una limitación al poder socialista. El problema de la vivienda debería solucionarse con un par de decretos restrictivos de los derechos de los propietarios y, sin embargo, la realidad lleva a que esas 'soluciones' agraven el problema. El objetivo del socialismo es impedir que esa realidad se imponga porque limita su poder de decidir lo que debe ser.

El ejercicio del socialismo es, pues, una lucha diaria contra la realidad. Si la realidad le desmiente, su reacción pasa por desmentir la realidad. El socialismo fue creado para domesticar a la realidad, no para someterse a ella. El poder supremo es negar la realidad y ese poder es al que aspira el socialismo. Y la única forma de conseguirlo es a través de la mentira.

Por eso Maricarmen es víctima de la derecha y no de la izquierda. Y por eso el hermano de Sánchez era presentado como una pobre víctima inocente mientras se organizaba una cacería criminal contra la Juez que le investigaba. La mentira no es un instrumento del socialismo, es su esencia.