Podemos lanza sus primarias con Irene Montero como única candidata para las generales

Podemos ha abierto el proceso de primarias para elegir a los candidatos con los que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, con Irene Montero como única aspirante, por el momento, a encabezar la candidatura.

Las votaciones se celebrarán desde las ocho de la mañana del miércoles 14 de octubre hasta las 23:59 horas del jueves 15, según ha anunciado la formación a través de sus redes sociales.

El plazo para inscribirse tanto para votar como para presentar precandidaturas permanecerá abierto hasta el domingo 11 de octubre a las 23:59 horas. De acuerdo con la información publicada por el partido, podrán participar quienes se hayan inscrito antes de esa fecha.

Contra la especulación en cada municipio y en cada comunidad, por unas calles limpias y por una eudación y sanidad pública vota en las primarias de Podemos para las autonómicas y municiaples de 2027. Entra en https://t.co/wT3oN4EHY4 pic.twitter.com/VI3w8CVYVU — Podemos (@PODEMOS) October 9, 2026

La formación morada presenta estas primarias como una oportunidad para elegir una candidatura que defienda el derecho a la vivienda, la reducción del coste de la vida, la paz y la justicia social. Además de la elección de quien aspire a la Presidencia del Gobierno, el proceso incluye las listas al Congreso de los Diputados y al Senado por cada circunscripción.

Los candidatos deberán reunir 300 avales

El reglamento de las primarias establece que quienes quieran concurrir deberán reunir 300 avales de personas inscritas en la plataforma o conseguir el respaldo colegiado de órganos autonómicos o estatales de cualquiera de las organizaciones políticas que participen en el proceso.

La recogida de avales y la subsanación de errores se desarrollarán durante la mañana del lunes 12 de octubre, hasta las 16:00 horas. Ese mismo día, a partir de las 18:00 horas, se abrirá el plazo para registrar candidaturas en lista única, que finalizará el martes 13 a las 12:00 horas. Las listas se publicarán ese día desde las 16:00 horas.

Una vez concluida la votación, los resultados se harán públicos el viernes 16 de octubre a partir de las 12:00 horas. Ese mismo día, a las 23:59 horas, terminará el plazo para registrar coaliciones electorales.

Las primarias como condición para la unidad de la izquierda

La convocatoria llega en un momento de conversaciones sobre la posible articulación de una candidatura conjunta de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE. Frente Amplio, la coalición impulsada por partidos que forman parte del socio minoritario del Gobierno, todavía no ha designado a su cabeza de lista para las próximas generales. Aunque ya resuenan algunos nombres como Verónica Barbero, de Sumar, o Mónica García, actual ministra de Sanidad.

Otro de los nombres que se baraja figura es la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien ha manifestado su disposición a encabezar la candidatura si agrupa a las distintas fuerzas de la izquierda alternativa, incluido Podemos.

Sin embargo, Irene Montero ha insistido en que las primarias abiertas son la vía para alcanzar un acuerdo entre las formaciones. En declaraciones a TVE, la eurodiputada afirmó el jueves que su partido estará "en la lista que salga de esas primarias abiertas" y defendió que sean los ciudadanos quienes elijan a los candidatos.

"La única forma de llegar a acuerdos son las primarias y por eso las hemos convocado", señaló Montero, que también cuestionó que la izquierda haya dejado de lado la cultura de participación política que, a su juicio, se instauró tras el 15-M.

La dirigente evitó pronunciarse directamente sobre la posibilidad de que Colau lidere Frente Amplio y aseguró que no se siente cómoda hablando de Sumar, formación que ahora impulsa el nuevo proyecto bajo la denominación de Frente Amplio.

Por su parte, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias calificó de "injustificable" que haya dirigentes de partidos que, según sus palabras, se aferren a sus cargos sin dar la palabra a sus militantes. Iglesias también aludió a una encuesta difundida en redes sociales que, según indicó, ya contaba con más de 70.000 participantes.

Desde las formaciones de Frente Amplio han reclamado a Podemos que plantee su propuesta de primarias en una mesa de negociación con el resto de los partidos, mientras que los dirigentes morados mantienen su apuesta por el proceso participativo que acaba de ponerse en marcha.

Las elecciones autonómicas y municipales

La formación ha difundido asimismo un mensaje en redes sociales en el que anima a participar en sus primarias para las elecciones autonómicas y municipales de 2027. En la publicación, Podemos llama a movilizarse contra la especulación y en defensa de unas calles limpias, así como de la educación y la sanidad públicas.

En su portal de participación, el partido explica que las personas mayores de edad pueden inscribirse para intervenir en asambleas ciudadanas estatales y autonómicas, participar en consultas políticas y recibir sus boletines informativos.

La formación distingue esta inscripción de la militancia, que supone un mayor grado de implicación en la organización y puede solicitarse una vez completado el registro inicial.