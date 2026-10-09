Sánchez basa su estrategia en deshumanizar a Ayuso y ningunear a Feijóo

El mismo día que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, el presidente introdujo en su discurso el ático de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez volvió a colocar a la dirigente popular en el centro de su ofensiva política, convirtiéndola en uno de sus principales focos de confrontación y trasladando al terreno nacional un pulso que el PSOE lleva años librando contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La estrategia pasa por convertir a Ayuso en un adversario político permanente, asociarla a los asuntos que el Gobierno pretende convertir en eje de campaña y, al mismo tiempo, desplazar el foco de Alberto Núñez Feijóo como principal dirigente de la oposición. Sánchez ha encontrado así en Ayuso a su adversaria recurrente para tensionar el debate político y polarizar la campaña, mientras trata de convertir a Madrid en el principal escenario de su batalla contra la derecha.

Sánchez fijó así el guion de campaña que sus ministros han seguido después con disciplina. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a las advertencias de Ayuso y Vox sobre una posible "campaña más sucia" y a sus dudas sobre el voto por correo calificándolas de "patochadas" y situando a quienes las plantean en el terreno de los "terraplanistas".

La confrontación se produce mientras la vivienda se perfila como uno de los grandes ejes de la campaña. El Gobierno ha encontrado en el ático de Ayuso uno de sus principales argumentos contra la presidenta madrileña, especialmente desde que Sánchez la señaló directamente a ella y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras el desahucio de Maricarmen.

El 23 de septiembre, durante su comparecencia en Nueva York, Sánchez acusó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza" que en afrontar la situación de la anciana desahuciada.

La utilización política del caso, especialmente tras el fallecimiento de Maricarmen, ha permitido a Sánchez volver a colocar a Ayuso en el centro del debate sobre la vivienda y descargar sobre Madrid una responsabilidad que también alcanza al Gobierno central. Una maniobra que Moncloa ha acompañado de una utilización torticera de los decretos-ley, presentando como respuesta urgente lo que se interpreta como un instrumento para convertir la vivienda en munición política.

Pero el ataque a Ayuso no se limita a la vivienda. Durante toda la legislatura, la presidenta madrileña ha sido una de las figuras recurrentes de la retórica de Sánchez. Incluso cuando el presidente ha tenido que responder por los sucesivos casos de corrupción que golpean al Gobierno, al PSOE y a su entorno personal, Ayuso ha aparecido como uno de los contrapuntos utilizados por Moncloa.

El Gobierno trata de encajar a Ayuso y al líder de Vox, Santiago Abascal, en un mismo marco político, vinculándolos al "trumpismo" y construyendo alrededor de ambos el enemigo común que necesita para agitar el miedo a la derecha. La estrategia socialista busca así presentar a Ayuso y Abascal como los rostros de "la ola ultraderechista" amenazante.