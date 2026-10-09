Santiago Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que pasará el próximo 12 de octubre en Ceuta. A través de la red social X, ha emitido un mensaje en el que afirma que "no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado España" y que "estaré en Ceuta".

En la publicación manifiesta: "El 12 de octubre no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido. Estaré en Ceuta, con los españoles que defienden la frontera que Sánchez ha abandonado. El 12 de octubre, con el pueblo español".

El 12 de octubre no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido. Estaré en Ceuta, con los españoles que defienden la frontera que Sánchez ha abandonado. El 12 de octubre, con el… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 9, 2026

Abascal tampoco estuvo presente el año pasado en el Día de la Fiesta Nacional, aunque en aquella ocasión, sin embargo, sí que estuvo en Madrid. Decidió seguir el desfile desde la calle. Así, el líder de Vox pasará la Fiesta Nacional en la ciudad autónoma de Ceuta después de que los días 30 y 31 de julio una invasión de más de 70.000 personas asolara la ciudad.

Se trata, además, de la segunda cita programada en su agenda desde que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales. La última vez que Abascal acudió a Ceuta fue el pasado 2 de agosto, dos días después de la invasión. Con todo, desde Vox insisten en que el Gobierno de Sánchez ha abandonado sus funciones tras la invasión y que no ha solucionado una crisis que dura ya más de dos meses.