Sigue el patrón en las encuestas: si el PSOE sube es a costa de Sumar y Podemos, mientras la derecha aguanta

El PP ganaría las elecciones según la encuesta de 40dB que publica este viernes El País, y además lo hace subiendo un poco: gana 3 décimas respecto al sondeo de hace sólo diez días para llegar al 31,9%. Además, lo hace con Vox también en trayectoria ascendente: los de Abascal mejoran un poco más, en 5 décimas, y se colocan en el 18,9%. La suma de ambos partidos supera holgadamente el 50% de intención de voto.

Por su parte, el PSOE sube con cierta fuerza: gana 7 décimas y estaría en el 28,1%, pero lo hace claramente a costa de los partidos a su izquierda, pues Sumar baja 3 décimas y Podemos 4. Estarían en el 5,3% y el 2,3%, respectivamente, es decir, al borde de la extinción.

Habitualmente los sondeos de 40dB no hacían asignación de escaños, pero en esta ocasión rompen esa costumbre, aunque lo hace con unas horquillas que, con perdón, sólo pueden definirse como ridículas: el PP tendría entre 123 y 140 diputados, el PSOE de 105 a 117 y Vox podría llegar a 74 o quedarse en un mínimo de 63. La mayoría holgada de la derecha está garantizada incluso en el punto más bajo de ambas horquillas, mientras que en el punto medio llegaría a los 200.

Por su parte, Podemos se quedaría con 2 escaños y Sumar estaría entre 5 y 7, con lo que los socialistas garantizarían cierto nivel de supervivencia, pero a costa de laminar cualquier posibilidad de formar Gobierno.

Subidón del PSOE

Por su parte, la encuesta del Instituto DYM que publican los medios del Grupo Henneo como 20minutos es la más optimista para el PSOE de todas las que han aparecido hasta ahora: en dos semanas habrían ganado casi 1,9 puntos y llega al 28,2%, pero su éxito es a costa de masacrar a los partidos a su izquierda: Sumar pierde 9 décimas y Podemos 1,1 puntos. Ambos caen a guarismos poco menos que dramáticos: el 3,6% y el 2,6%, respectivamente.

El PP también cae con cierta fuerza: pierde 7 décimas, pero, eso sí, está todavía en un 34% y Vox sube con más consistencia agrandando el bloque de la derecha: gana 9 décimas y llega al 18,2%. La suma de ambos partidos está en un estratosférico 52,2%.

En cuanto a escaños, el sondeo contempla horquillas bastante más razonables: la del PP va de 139 a 143, el PSOE podría llegar a los 111, pero también quedarse en 107, Vox estaría entre 61 y 65, Sumar no pasaría de 5 y podría caer a los 3 y Podemos no pasaría de 1 o 2.

La mayoría absoluta de la derecha no estaría por debajo de los 200 diputados; además, podría llegar a los 208. Del otro lado del hemiciclo, ni siquiera en el mejor de los casos los tres partidos de extrema izquierda llegarían a los 121 escaños que tuvo el PSOE en solitario el 23 de julio de 2023.

La encuesta de 40dB ha contado con 800 entrevistas realizadas los días 7 y 8 de este mes, mientras que el trabajo de campo de la del Instituto DYM ha sido de 1.011 entrevistas que se hicieron entre el 5 y el 7.