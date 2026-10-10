Cómo votar el 29-N desde el extranjero: la diferencia clave entre residir y estar de paso

Los españoles que se encuentren fuera del país también podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero el procedimiento cambia en función de si residen de forma permanente en el extranjero o se encuentran fuera de España de manera temporal, ya sea por un periodo corto debido a estudios, trabajo u otros motivos similares.

Estos ciudadanos que viven habitualmente en España pero se encuentran fuera del país de forma puntual y temporal (por estudios, trabajo, etc.) en la fecha de las elecciones corresponde a los Españoles Residentes Temporalmente en el Extranjero (ERTA). Deben solicitar el voto previamente en la oficina consular o embajada correspondiente al lugar donde te encuentres. Tras la solicitud previa, se recibe la documentación y se remite el voto por correo certificado a la mesa electoral en España.

Por otro lado, se encuentra el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), donde figuran los ciudadanos que viven habitualmente en el extranjero y están inscritos como residentes en su país de acogida, otro país que no es España. Estos votantes no necesitan solicitar el voto previamente ya que la documentación electoral se envía de oficio al domicilio registrado y votan por correo certificado o depositando personalmente la papeleta en las urnas de las embajadas, consulados o centros autorizados.

Las fechas que se deben tener en cuenta

La diferencia entre ambos procedimientos resulta importante por los plazos, ya que mientras que los electores CERA reciben la documentación de oficio, los ERTA deben realizar primero la solicitud.

Para las elecciones generales del 29-N, el 6 de octubre comenzó el plazo para solicitar el voto por correo a través de la web de Correos para los residentes en España, siendo el 31 de octubre el último día para que los electores ERTA soliciten la documentación.

Del 21 al 26 de noviembre, los electores CERA podrán depositar presencialmente su voto en consulados, embajadas y centros habilitados, mientras que el 24 de noviembre será la fecha límite para enviar por correo.

Finalmente, el 29 de noviembre se celebrará la jornada electoral en España.

El procedimiento del voto exterior vuelve así a situar al censo electoral en el centro del proceso. No es lo mismo vivir de forma permanente fuera de España que encontrarse temporalmente en otro país, y confundir ambos supuestos puede hacer que un elector no complete a tiempo el trámite necesario para votar.

Unas elecciones relevantes también por la Ley de Nietos

El voto exterior adquiere además una especial relevancia en estos comicios por la situación de los españoles que han obtenido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "ley de nietos".

La situación de determinadas inscripciones en el CERA está pendiente de una controversia judicial sobre sus efectos electorales, el Supremo tendrá que aclarar si los inscritos en el censo electoral con la Ley de Nietos podrán votar el 29-N.

En caso de duda sobre la inscripción, los trámites o el lugar habilitado para votar, los electores pueden consultar con la embajada o el consulado español que corresponda a su lugar de residencia o estancia.