El PNV avisa a Feijóo de que no pactará con Vox "ni a heredar"

La portavoz parlamentaria de la formación vasca, Maribel Vaquero, ha salido al paso de los futuribles pactos postelectorales marcando distancias tanto con el bloque de investidura actual como con una hipotética alternativa liderada por el Partido Popular. En declaraciones al programa Parlamento, emitido por RNE, la dirigente nacionalista insistió en que su organización actuará exclusivamente "en clave vasca" a la hora de determinar cualquier respaldo institucional en el Congreso de los Diputados.

Vaquero fue especialmente tajante al referirse a la posibilidad de facilitar la llegada al Palacio de la Moncloa del dirigente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, la portavoz avisó de que los nacionalistas no colaborarán bajo ningún concepto si en la ecuación participa la formación de Santiago Abascal. De manera gráfica, recalcó que con Vox no se sentarán "ni a heredar", acusando además a la dirección del PP de protagonizar un "seguidismo total" respecto a los postulados de la derecha identitaria, una senda que, a su juicio, dinamita cualquier opción de entendimiento.

Más allá del veto al centroderecha, la representante del PNV no escatimó reproches hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Vaquero lamentó que el Gobierno haya actuado de manera recurrente como si gozara de una mayoría parlamentaria suficiente, incurriendo en lo que definió como un claro "abuso de los decretos leyes" para soslayar las dificultades de tramitar proyectos legislativos ordinarios. La diputada censuró la falta de humildad de los socialistas, afeándoles que no hayan sabido gestionar la debilidad numérica con la que arrancó la legislatura y responsabilizándoles, junto a la oposición, del clima de crispación constante.

La formación vasca también reservó duras críticas para EH Bildu, su principal rival en la región, a quien atribuyó una sumisión absoluta frente a las decisiones de Pedro Sánchez. Vaquero censuró el "seguidismo total del PSOE" que, en su opinión, vienen practicando los de Arnaldo Otegi en la Cámara Baja, votando de forma sistemática con los socialistas sin obtener avances tangibles. Frente a esta actitud, defendió que el proceder de su propio partido se centra en la obtención de más competencias y autogobierno para el País Vasco y en la defensa del tejido empresarial de la comunidad autónoma.