El PSOE mantiene abierta la incógnita sobre el papel que tendrá Zapatero en la campaña

Convertido en el primer expresidente del Gobierno que declara como imputado ante la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero defendió el pasado 17 de junio su inocencia tras comparecer ante el juez José Luis Calama por las dos líneas de investigación que afectan a su entorno: las posibles irregularidades relacionadas con la concesión de los 53 millones de euros de ayudas públicas que el Gobierno concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra y el origen de un botín de joyas hallado en su despacho.

Aquel día, Zapatero se comprometió a aportar en unos diez días la documentación que le permitiría acreditar el origen de las joyas. Sin embargo, no fue hasta finales de septiembre y después de que el juez Calama se lo reclamara cuando presentó un escrito en el que aseguró que las joyas halladas en una caja fuerte procedían de un "obsequio personal" del fallecido rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, quien, según su versión, se las entregó en su domicilio familiar, cuando residía en el Palacio de la Moncloa, durante un viaje oficial a Madrid en 2007. Eso sí, la versión de Zapatero no cuenta por ahora con ninguna confirmación documental.

Pese a todo, Moncloa y Ferraz siguen manteniendo una posición de respaldo al expresidente y defienden su valor político para el partido. De cara a la campaña electoral del próximo 29 de noviembre, en el PSOE evitan cerrar la puerta a su participación. En las pasadas generales del 23J, su presencia fue considerada "fundamental" por los socialistas. Ahora, sin embargo, voces del partido consultadas por Libertad Digital admiten que, al margen del recorrido penal de las causas en las que está incurso, "el reproche social" que ya generan sus actuaciones resulta insostenible y que su presencia podría ser un lastre para el partido.

La dirección socialista prefiere, por ahora, no confirmar ni desmentir su participación y se limita a trasladar que la decisión corresponderá al propio Zapatero. Una cautela que contrasta con el respaldo explícito de Pedro Sánchez. En una entrevista en TVE el pasado 9 de septiembre, antes de la convocatoria de elecciones, el presidente aseguró que contará con el expresidente en la próxima campaña electoral: "por supuesto, yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales". Incluso ha llegado a afirmar que tras su imputación mantiene contacto con él "todos los días".

María Jesús Montero aseguró esta semana que el PSOE estaría "encantado" de contar con Zapatero durante la campaña del 29-N, aunque dejó en manos del propio expresidente la decisión de participar. "El partido está siempre encantado de que el presidente Zapatero haga campaña, pero habrá que preguntarle a él", afirmó la dirigente socialista, que justificó su ausencia en que "está concentrado en su defensa". Pese a ello, Montero sostuvo que Zapatero "siempre está disponible" para aportar "su granito de arena" al PSOE en los "momentos críticos" que atraviese el partido.

Mientras tanto, Sánchez ha optado por arrancar los actos de campaña en Dos Hermanas junto a la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, y en Ponferrada junto al líder autonómico, Carlos Martínez, dos emplazamientos tradicionalmente vinculados al voto socialista. El objetivo pasa por centrar la campaña en "los problemas de la gente" y tratar de desplazar del foco las investigaciones por corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente Sánchez.