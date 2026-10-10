"El Tutu", "La Celsa" y "El Tormenta": así son Los Rochos, el clan contactado por las cloacas del PSOE

La investigación sobre las maniobras contra la juez Beatriz Biedma ha puesto el foco en una de las familias más conocidas de las crónicas policiales de Badajoz. Cintia Rocho, conocida como "La Celsa", ha declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada contactó con ella para actuar contra la juez que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según su testimonio, recogido en un informe de la UCO remitido a la Audiencia Nacional, le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla". Rocho sostiene que rechazó participar.

Los Rochos llevan años vinculados a procedimientos judiciales relacionados con el tráfico de drogas, y su historial está marcado por enfrentamientos con otros grupos de Badajoz, detenciones y dos asesinatos en menos de un año. Al frente de la familia se sitúa ahora Cintia, viuda de Jesús García, alias "El Tutu", e hija de Jesús Rocho Sosa, el patriarca del clan.

La Operación Granero y el macrojuicio contra el clan

Los Rochos tienen sus raíces en la barriada pacense del Cerro de Reyes. Según el escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía citado por El Español, la familia habría mantenido desde al menos 2010 una estructura jerarquizada dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes en distintos puntos de Badajoz. El Ministerio Público les atribuía el uso de agresiones y secuestros para mantener su actividad, así como medidas de seguridad para proteger sus puntos de venta y dificultar la actuación policial.

Uno de los principales golpes policiales contra el grupo llegó en 2018 con la denominada Operación Granero. El dispositivo, desarrollado contra varios puntos de venta de droga, se saldó con la detención de decenas de personas vinculadas a la investigación. Fueron arrestados 32 integrantes del clan. En los registros se localizaron sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, heroína y hachís, además de armas.

La investigación tuvo continuidad en los tribunales. En 2023, la Audiencia Provincial de Badajoz celebró un macrojuicio contra una treintena de integrantes de la familia, del que la mayoría acabó en prisión.

"El Tutu" y Jesús Rocho: dos asesinatos en diez meses

El nombre de Jesús Rocho Sosa, considerado el patriarca de la familia, llevaba años ligado a las investigaciones policiales. Su muerte, el 30 de diciembre de 2024, elevó la tensión que rodeaba al clan. Fue tiroteado desde un vehículo en marcha cuando circulaba por la carretera BA-022, en las afueras de Badajoz. Su coche terminó estrellándose contra la valla de una vivienda en la urbanización Tres Arroyos.

Diez meses antes, el 29 de febrero de ese mismo año, había sido asesinado su yerno, Jesús García, conocido como "El Tutu". Murió mientras desayunaba con Cintia Rocho en el bar Vaquerizo, en Badajoz. Un hombre bajó de un vehículo y disparó once veces; cinco de los proyectiles alcanzaron a la víctima y Cintia salió ilesa.

@cintia_tutu #eternamente #parasiempre Cuando me di cuenta que te amaba supe que era para siempre hasta mi último momento tú siempre lo dijiste,pero los verdaderos hombres no dicen las cosas las cumple hasta tu último día fuiste el más valiente enamorado el más fiel compañero Muchos hombres dicen yo moriría por ti …pero tú lo hiciste como cada una de las cosas que dijistes que arias estoy segura que te fuiste orgulloso por que a tu corta edad nada te resultó imposible ✨ mi eterno tutú mi eterno amor ✨ ♬ sonido original - MARÍA GIL

La muerte de su marido y la de su padre dejaron a Cintia en el centro familiar. En sus redes sociales ha publicado mensajes de duelo dedicados a "El Tutu", entre ellos frases como: "Muchos dicen que morirían por ti, pero solo tú lo hiciste". Su hijo también ha difundido homenajes a los dos fallecidos, con imágenes de ambos en un colgante de oro y una canción que los presenta como "referentes familiares de lealtad y honor". La letra incluye amenazas explícitas de venganza contra quienes considera responsables de sus muertes.

"La Celsa": premio de la ONCE

Cintia Rocho, conocida como "La Celsa", ha adquirido importancia dentro de la familia. En mayo de 2024 aseguró haber ganado un premio de 17 millones de euros en un sorteo extraordinario de la ONCE. Sin embargo, Saúl, un exmiembro del clan, sostuvo posteriormente que el boleto premiado era suyo y denunció que le habían robado nueve millones de euros.

La imagen que proyecta en redes sociales también ha llamado la atención. En sus publicaciones aparecen todo tipo de ostentaciones, joyas y vehículos de alta gama. Pero ha sido ahora cuando su nombre ha vuelto a la actualidad por la investigación de la Audiencia Nacional sobre las presuntas maniobras para perjudicar a Biedma. En una anotación de la agenda atribuida a Leire Díez, fechada el 25 de marzo de 2025, aparece la referencia "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". La magistrada ha pedido que se investigue el significado de esa nota y su posible relación con los contactos que ha relatado.

Según el informe de la UCO, "La Celsa" declaró que Sáenz de Tejada le trasladó mensajes contra Biedma y que recibió información personal de la jueza. También relató que un perfil de Facebook intentó implicarla en una operación para "limpiar" los juzgados de Badajoz. La mujer sostiene que rechazó participar.

"El Tormenta"

El apellido Rocho también aparece asociado a la siguiente generación. Jesús García Rocho, hijo de Cintia y conocido como "El Tormenta", ha ganado protagonismo por sus publicaciones en redes sociales, en las que exhibe vehículos de alta gama y joyas. El joven se desplaza habitualmente en un Lamborghini Urus cuyo valor estimado ronda los 400.000 euros.

El joven permanece en prisión provisional por una investigación relacionada con el supuesto robo de un patinete valorado en 250 euros. Su defensa ha recurrido la medida y sostiene que no se encontraba en Badajoz cuando ocurrieron los hechos.