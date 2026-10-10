ERC y Bildu reeditarán su alianza en el Senado contra el "bloque reaccionario"

Las formaciones separatistas Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu han hecho público este sábado un acuerdo para volver a presentarse de manera conjunta a las elecciones al Senado fijadas para el próximo 29 de noviembre. Ambas organizaciones pretenden reeditar la coalición con la que ya acudieron a las urnas en las elecciones generales de 2023, defendiendo que la confluencia entre las dos fuerzas ha demostrado su utilidad en las Cortes Generales para avanzar en sus objetivos políticos.

A través de un comunicado conjunto, republicanos y abertzales han justificado este movimiento táctico en la supuesta necesidad de hacer frente a lo que califican reiteradamente de "bloque reaccionario". Según sostienen, el escenario electoral abre una oportunidad para plantear batalla a las fuerzas constitucionalistas y construir una alternativa que sitúe como prioridad absoluta la defensa de los derechos de vascos y catalanes, así como su capacidad para "decidir su futuro" al margen de la soberanía nacional española.

En el texto difundido, las dos formaciones afines al Ejecutivo central insisten en que la situación política reclama altura de miras para coordinar su presión legislativa. Entre sus principales ejes de actuación han situado la llamada "emergencia habitacional", bandera habitual de la izquierda radical para promover medidas intervencionistas en el mercado del alquiler e imponer restricciones a los propietarios, además de exigir un incremento continuado de las coberturas sociales gestionadas desde las administraciones autonómicas.

Con esta nueva alianza, los dos partidos consolidan su sintonía en la Cámara Alta tras haber ejercido como socios parlamentarios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de las últimas legislaturas. Para la formación proetarra Bildu y ERC, la unidad de acción parlamentaria representa un mecanismo determinante no solo para continuar influyendo en la gobernabilidad del país, sino también para mantener viva su agenda separatista frente a las instituciones comunes de la nación.