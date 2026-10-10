Lo cloaca ofrecía un amplio abanico de medios de extorsión que incluían las manifestaciones populares o escraches

La cloaca contaba con apoyo y estructura para encargar todo tipo de medios de extorsión. La misma cloaca que contactaba con narcos para "eliminar" o "matar" a jueces ofrecía servicios mucho más 'políticos' para marcar y desestabilizar a sus presas, como manifestaciones populares o distintos tipos de escrache. La revelación ha aparecido en los extractos de las conversaciones mantenidas durante la cacería de la juez Biedma, la magistrada encargada de la instrucción del hermano de Pedro Sánchez.

Y allí se alude a "querellar sus respectivos Juzgados y organizar manifestaciones en la calle", prácticas que se han usado en nuestra historia reciente, por ejemplo, contra el juez Peinado o distintos políticos.

"Como consideración previa, cabe señalar determinados elementos comunes entre las supuestas personas referidas en la anotación (Cintia Rocho y Ángel Martín), que resultan relevantes para situar el origen y desarrollo de los hechos descritos.

En particular, ambas personas se encontrarían vinculadas, de un modo u otro, a procedimientos judiciales seguidos por los Juzgados de Badajoz, en los que se habrían investigado delitos de tráfico de drogas y delitos contra la vida", recogen los últimos documentos judiciales del caso cloaca.

Se trata de gente con la que contactaba la cloaca para ofrecerles determinados encargos. En este caso, por ejemplo, eliminar a la juez Biedma. "Respecto de estos procedimientos, ambos habrían mostrado su disconformidad con las resoluciones adoptadas en el marco de los mismos, lo que las habría llevado a realizar comentarios en relación con determinadas publicaciones del canal de Facebook "Independencia Judicial en Badajoz", en el que, con anterioridad a estos hechos, ya se venían denunciando presuntas irregularidades judiciales".

Es decir, que entraron en contacto con los canales de captación de la cloaca porque habían tenido casos con los magistrados perseguidos por el grupo de la cloaca. "En relación con Ángel Martín, consta que habría ingresado en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Según su letrado Juan José Collado: "Es cierto que cuando lo detienen portaba heroína", recoge el documento de la UCO. "En lo que se refiere a Cintia Rocho, según consta en fuentes abiertas, se vincularía con el denominado clan de "Los Rochos", al cual se le atribuiría al mundo del narcotráfico".

"Según se ha podido conocer a través de fuentes abiertas y según contó Cintia Rocho durante su declaración, su marido y padre habrían sido asesinados en febrero y diciembre de 2024, respectivamente", señala el documento. La propia Cintia Rocho reconoció conocer el canal de la cloaca.

Según manifestó Cintia Rocho: "En primer lugar, a modo de contextualización, quiere hacer referencia que es conocedora de un grupo de Facebook conocido como "Independencia Judicial de Badajoz" en el que son participantes diversas personas, en el que se ponía en evidencia y se denunciaba la forma de actuar de los Jueces y Fiscales de Badajoz. En este grupo se criticaban sus resoluciones, así como se subían fotografías de índole personal de los mismos".

"Partiendo de este contexto, el primer hito del que se tiene constancia se corresponde con el contacto mantenido entre la mujer de Ángel Martín y Sáenz de Tejada a través del referido canal de Facebook. Con ocasión de lo anterior, el letrado Juan José Collado, actuando en representación de Ángel Martín, manifestó haber mantenido contacto con el ex Magistrado hasta en tres ocasiones", recoge la UCO.

"En concreto, según se desprende de su declaración, la primera tuvo lugar por teléfono el 06.09.2024; la segunda, el 17.11.2024, a través de una reunión, a la que también asistió la mujer de su defendido; y, finalmente, tuvo lugar un tercer contacto mediante correo electrónico, en fecha 14.02.2025", añade el documento.

"En lo que respecta a la reunión del día 17.11.2024, el letrado manifestó que durante la misma se abordaron cuestiones relativas a varios jueces, si bien la conversación se habría centrado principalmente en la Magistrada Marta Hernández, quien había instruido el procedimiento en el que se encontraba investigado su defendido por un delito de tráfico de drogas", añade la UCO.

Y, según declaró "Juan José Collado: "Que los contactos se originan a través de la mujer de uno de sus clientes, Ángel Martín Carrillo. Que es de etnia gitana, pero que es conocido como el 'cordobés'. Que esta mujer quería que el dicente se pusiera en contacto con Saenz de Tejada con motivo de la situación procesal de su marido, cuyo procedimiento penal era instruido por la Magistrada Marta Hernández. Que esta mujer conoce a Sáenz de Tejada a través del mentado portal de Facebook (…)". Lo importante para la cloaca era encontrar el punto débil de sus contactados: la necesidad de favores judiciales. Y a partir de ahí, comenzaban una negociación. "Que en la reunión que se celebra en noviembre asisten Sáenz de Tejada, la mujer de Ángel Martín y el dicente (...)

Que en este encuentro hablan de varios magistrados, concretamente de Marta Hernández, Emilio Cancho y Beatriz Biedma. Que el 90% de la conversación se centra en Marta". Y detallan los servicios potenciales: "Hablan de querellar sus respectivos Juzgados y organizar manifestaciones en la calle".

Y hay que recordar que, contra el juez Peinado, el propio presidente del Gobierno presentó una querella y que el mismo juez vio publicada la dirección de su casa en un pueblo donde acto seguido acudieron agitadores y violentos.