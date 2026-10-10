Pérez Llorca: "Con Feijóo vamos a tener un presidente que sí priorice a la Comunidad Valenciana"

La representación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se ha desplazado este sábado hasta el recinto ferial de Ifema, en Madrid, para mostrar su apoyo a Alberto Núñez Feijóo en el arranque de su carrera hacia la Moncloa. Encabezada por el presidente de la formación autonómica y jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, la delegación valenciana se ha consolidado como uno de los grupos más nutridos de este primer acto electoral.

Durante el encuentro, Pérez Llorca ha expresado su gratitud hacia la militancia de Alicante, Castellón y Valencia por su elevada participación en este despliegue. Asimismo, el dirigente popular ha querido poner en valor el vuelco político que, a su juicio, supondría una victoria del líder nacional el próximo 29 de noviembre, incidiendo de forma directa en Pérez Llorca: "Con Feijóo vamos a tener un presidente que sí priorice a la Comunitat Valenciana".

Frente a lo que ha definido como una etapa marcada por las continuas desatenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el líder del PPCV ha puesto el foco en la necesidad urgente de revertir los déficits en materia de financiación autonómica y dependencia, además de exigir la articulación de un fondo de nivelación y el pago del gasto sanitario generado por desplazados. Asimismo, ha reivindicado compromisos clave como la seguridad hídrica para los agricultores, la preservación del trasvase Tajo-Segura, la culminación del Corredor Mediterráneo y la mejora del servicio de Cercanías.

La agenda de reivindicaciones defendida por la delegación valenciana se completa con reclamaciones estratégicas como la construcción de las segundas pistas en los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises, la protección de la franja costera y la tutela del valenciano en el ámbito institucional. Pérez Llorca concluyó su intervención asegurando que desde la Comunidad se trabajará sin descanso con el objetivo de consolidar el cambio político al frente del Gobierno de España.