Sánchez arranca la precampaña del 29N presentándose como "perro sin amo" y apelando a una alta participación

Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a la carrera preelectoral para los comicios generales del 29 de noviembre con un mitin en Dos Hermanas (Sevilla). Durante su intervención ante más de 5.000 simpatizantes en el auditorio Los del Río, el líder socialista se ha definido como un servidor de "la gente de a pie" y un "perro que no tiene amo", al tiempo que ha hecho un llamamiento masivo a las urnas para frenar el discurso del "miedo" y las dudas vertidas por la oposición sobre el voto por correo.

Críticas a la oposición y defensa de las urnas

Sánchez ha cargado contra las críticas y los señalamientos procedentes del PP y Vox, asegurando que sus ataques responden al temor de una derrota electoral. El jefe del Ejecutivo ha reprochado las informaciones y discursos críticos con el procedimiento del voto, vinculándolos directamente con el deseo de la derecha de reducir la movilización ciudadana. "Estos de que 'el que pueda hacer, que haga', ahora son los de 'cuantos menos voten, mejor'", reprochó Sánchez, añadiendo que "tienen razón" PP y Vox "en tener miedo, porque en urnas llenas gana la gente", mientras que con "urnas vacías ganan los que mueven los hilos". Por ello, insiste en que el electorado acuda masivamente "a votar todos el 29 de noviembre".

Ha criticado la "fábula de Pedro y el lobo" que, en su opinión, difunden contra él representantes de PP y Vox. El presidente expuso sus datos económicos mencionando la última revisión al alza del PIB por parte del Banco de España y el ritmo de creación de empleo en el país. Sobre las críticas a su figura, contrapuso: "Están siempre con la fábula de Pedro y el Lobo, el uno que llama cáncer a las bajas laborales, el otro que dice que hay que privatizar las pensiones porque no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades". A lo que sentenció que "los lobos son ellos" y que él actúa únicamente como "un perro que no tiene amo", y que, si sirve "a alguien, es a la gente de a pie", respondiendo a la ciudadanía.

La vivienda como causa central de la legislatura

El acto arrancó con una emotiva alusión a Maricarmen, la anciana fallecida tras ser desahuciada en Madrid. Sánchez envió un mensaje de apoyo a sus familiares y a quienes sufren "los abusos, las amenazas y la especulación de los 'fondos buitre'", prometiendo que el acceso al hogar se convertirá en la prioridad del próximo mandato.

Sánchez defendió la validez del marco normativo aprobado recientemente en el Consejo de Ministros y garantizó que "la política de vivienda no tiene fecha de caducidad", comprometiéndose a que "el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un Gobierno progresista, reforzará y mantendrá el Real Decreto-ley de vivienda que protege a los pequeños propietarios y también a los inquilinos frente a la especulación".

Además, explicó que los derechos se logran mediante la movilización de la sociedad y un posterior impulso legislativo en el Parlamento, mencionando precedentes como las pensiones o la equiparación de derechos civiles.

"Hoy, la causa social lleva el nombre de una mujer de 87 años que falleció desahuciada y que nos dijo algo muy importante durante todos estos días y los años que tendremos de Gobierno después del 29 de noviembre", en referencia a su consigna de que "lo que yo he sufrido, que no lo sufra nadie más".

Sánchez afirmó que "cada generación tiene su lucha", señalando que la de esta época "será la vivienda, y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda".

El presidente instó a defender "la unión de los pequeños propietarios con los inquilinos, y que miremos arriba, a la de los 'aticazos' y a los 'fondos buitres' para acabar con su especulación y con sus abusos".

Respaldo de la directiva y figuras del partido

En la cita de Dos Hermanas, Sánchez estuvo precedido en la tribuna por la vicesecretaria general del PSOE y líder de la federación andaluza, María Jesús Montero, así como por el alcalde de la localidad y secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez.

Al acto acudieron diversos cargos de la ejecutiva federal y autonómica, como Rebeca Torró, el ministro Luis Planas, María Márquez y Javier Fernández, cerrando filas en torno al objetivo de lograr la reelección para seguir "gobernando para la gente, para hacer los avances sociales que merece la gente, particularmente en vivienda".

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