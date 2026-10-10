Vox lanza un simulador para cuanto sube tu sueldo con su rebaja fiscal

En pleno arranque de la precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una nueva herramienta digital bajo el nombre de "Simulador de sueldo VOX" ha comenzado a difundirse de forma masiva. La plataforma permite a asalariados y autónomos estimar cómo variaría su nómina neta en caso de que se aplicaran las reformas fiscales que la formación liderada por Santiago Abascal defiende en su propuesta económica.

El aplicativo confronta la tributación vigente en 2026 con el compendio de medidas tributarias presentadas por la formación en su Programa Económico y de Vivienda, así como en iniciativas parlamentarias y su programa electoral de referencia. Los usuarios pueden personalizar su cálculo introduciendo variables como el sueldo bruto anual, el tipo de contrato, el número de pagas y la situación familiar, o bien alternar a la modalidad de trabajador por cuenta propia.

Ojo al simulador que ha lanzado @vox_es para que tú mismo puedas comprobar el aumento de sueldo que registrarías con su rebaja fiscal: https://t.co/9qr9a5zzNb 30K con hijo a cargo… de 1.700 a 2.000 euros al mes en 14 pagas — manuel llamas (@manuel_llamas) October 10, 2026

Para un perfil estándar de asalariado con contrato indefinido, sin descendientes y con una retribución bruta de 30.000 euros anuales, las estimaciones de la herramienta reflejan un incremento en el sueldo neto disponible de 359,88 euros al mes (4.319 euros anuales). Este repunte, que elevaría la retribución mensual neta de los 1.927 euros actuales a casi 2.287 euros, se sustentaría en la reforma del IRPF que abandona los tramos progresivos actuales.

La reforma del IRPF

El eje central del impacto en las nóminas se concentra en la transformación radical del IRPF, donde se propone sustituir la escala progresiva por un esquema de dos tramos únicos.

En primer lugar, propone establecer una exención tributaria para los primeros 22.000 euros de renta y aplicar un tipo del 15 % para ingresos de hasta 70.000 euros y del 25 % para cualquier cantidad que supere ese umbral.

Asimismo, Vox reduce el tipo aplicable cuatro puntos porcentuales por cada hijo a cargo para cada contribuyente, lo que permite alcanzar un tipo del 0 % para sueldos medios en familias numerosas.

Por último, se plantea tributar al 0 % los primeros 6.000 euros de rendimiento del ahorro, desgravaciones por gastos escolares, cuidadores y atención a la dependencia, además de indexar las tarifas al IPC para que el ahorro no tribute por el efecto de la inflación.

Rebajas en el IVA, energía y régimen de autónomos

Más allá de la retribución directa en la nómina, el plan fiscal abarca el consumo, los suministros y la actividad por cuenta propia.

En cuanto a consumo e impuestos indirectos, un retorno a los tipos de IVA anteriores a 2012 (bajada del tipo general del 21 % al 18 % y del reducido del 10 % al 8 %), exención de IVA en productos de primera necesidad y fijación de un tipo del 4 % para la luz y el gas.

Como medidas para autónomos, la exoneración total de la cuota para quienes ingresen por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, derogación del sistema de cotización por ingresos reales y libertad para tributar por la base mínima anterior, además de un margen de seis meses sin intereses para liquidar impuestos cuando la Administración demore devoluciones.

Para la empresas y contratación se reducción del Impuesto sobre Sociedades del 25 % al 15 % y bonificaciones del 100 % en las cotizaciones empresariales durante el primer año al contratar trabajadores españoles con contrato indefinido.

Acceso a la vivienda y fiscalidad patrimonial

En materia residencial y patrimonial, el programa contempla la supresión del IVA en la compra de la primera vivienda, la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual (intereses hipotecarios) y la bonificación total del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la vivienda habitual de hasta 300.000 euros. Asimismo, se defiende la derogación definitiva de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y la plusvalía municipal.

Aunque el simulador muestra de forma detallada la reducción de la factura fiscal para cada supuesto individual, los propios desarrolladores y analistas recuerdan que el cálculo es teórico. La herramienta no cuantifica la pérdida global de recaudación —estimada en decenas de miles de millones de euros— ni detalla las partidas presupuestarias exactas del gasto público que deberían recortarse para sostener el equilibrio financiero de las cuentas del Estado.

Las reacciones al anuncio del simulador

En apenas unas horas, las redes sociales se han llenado de capturas y mensajes con los resultados del simulador, convirtiendo la propuesta económica del partido en tendencia.

Poca broma con VOX, 30k más al año por hacer lo mismo. Además de que toda la gente de <30k al año van a poder tener una capacidad de ahorro+inversión que ahora mismo no tienen. Estoy poco de acuerdo en muchas cosas de VOX, pero esto es algo necesario. Luego... que si los… pic.twitter.com/AAHC7Kp5ak — Banquero Investor (@BAtipico) October 10, 2026

De mi padre. Me parece escandaloso. Dudo mucho que VOX tenga cojones a recortar gasto de esta manera, pero si lo hacen, estamos hablando de un repunte histórico del pib per cápita en la clase media y la baja. https://t.co/NW3sOqumGh pic.twitter.com/wRs4wdBvxS — Blas de Olmedo (@mrpoy0yo) October 10, 2026

Cientos de trabajadores y autónomos han comenzado a publicar las cifras exactas que ganarían de aplicar este esquema tributario, generando un amplio intercambio de opiniones que combina la sorpresa por el aumento del líquido en la nómina con las discrepancias sobre el impacto que este tijeretazo fiscal tendría en las arcas públicas.