Abascal presagia una campaña "muy sucia" ante el 29-N y pide al electorado "temerse lo peor"

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha elevado al máximo el tono preelectoral ante los comicios generales fijados para el próximo 29 de noviembre. El dirigente político ha advertido a la ciudadanía de que debe "temerse lo peor" ante una convocatoria electoral que augura "muy complicada y sucia", acusando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a "cualquier cosa para mantenerse en el poder", en una entrevista en el diario ABC.

Durante su intervención, Abascal ha mostrado una "desconfianza absoluta sobre la moralidad" del Ejecutivo central, al que acusa de haber estructurado "una mafia y unas cloacas" para proteger sus intereses institucionales. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva del electorado de derechas para evitar el "exceso de confianza" que, a su juicio, perjudicó los resultados del bloque conservador en los anteriores comicios de 2023.

Alerta sobre el voto por correo y sintonía con Feijóo

Uno de los puntos más controvertidos de sus declaraciones se ha centrado en las garantías del proceso electoral. Abascal ha cuestionado los mecanismos de custodia del voto por correo y ha instado de forma explícita a la ciudadanía a acudir a votar de manera presencial a los colegios electorales: "Es muy difícil alterar el voto manual. Con el voto en las urnas, no. Yo me juego un brazo a que Sánchez puede hacer cualquier cosa con el voto por correo, así que animo a ir a todos presencialmente."

Respecto a la gobernabilidad y la relación con el Partido Popular, el líder de Vox ha confirmado la existencia de contactos discretos con Feijóo. Pese a coincidir en la opinión sobre el Gobierno, reconoce discrepancias en las "recetas", dejando en manos de los votantes la proporción de fuerzas en un futuro bloque alternativo. No obstante, ha condicionado la entendimiento formal a que el PP rompa sus pactos locales y autonómicos con "los tránsfugas socialistas e islamistas en Ceuta", así como las alianzas de los populares en el Parlamento Europeo.

Inmigración, vivienda y pensiones

En el bloque socioeconómico, Abascal ha centrado la problemática del precio de la vivienda, que cifra en un incremento del 74% en compra y un 40% en alquiler durante el mandato de Sánchez, en el impacto de la presión migratoria sobre los servicios públicos y la oferta inmobiliaria.

Para atajar esta crisis, Vox propone un plan de "remigración", que contempla la expulsión inmediata de personas en situación irregular o que hayan cometido delitos. Así como, el retorno a sus países de origen de ciudadanos extranjeros legalizados que no trabajen y perciban ayudas sociales, mediante un análisis "caso por caso". Y un incremento drástico de la construcción de vivienda pública y privada liberando suelo.

Por último, Abascal ha descartado cualquier plan de privatización del sistema público de pensiones, garantizando que bajo su gestión "se van a pagar como sea", y ha prometido la derogación de la Ley de Amnistía de llegar al Gobierno.