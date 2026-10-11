No ganarán por las malas

Seamos realistas. La suma de agitación, propaganda y violencia sanchista es poca cosa ante la oleada (sic) democrática que se extiende por toda España. Oleada, sí, de millones de conciencias pendientes de ir a votar el 29 de noviembre. Esperan con impaciencia que llegue el día de la elección. Millones de seres humanos quieren acabar con los partidos políticos, los sindicatos y los grupos de presión que han arruinado el designio democrático que apareció en 1978. He ahí el poder de la democracia. Es un símbolo y una acción sencilla. Basta votar pacíficamente para acabar con la constante agitación de la calle, la propaganda artera y la violencia verbal y física que el totalitarismo gubernamental nos pretende imponer desde hace ocho años. El régimen democrático, la sencilla práctica de ir a votar el día 29 de noviembre, tiene de los nervios a la chusma gubernamental que vive de lo que mata: la Constitución de 1978.

He ahí la primera victoria de los españoles que creen en la democracia: la autocracia sanchista ha cedido ante el colapso político; sí, Sánchez ha conseguido sin quererlo que la charca política altere su quietud pantanosa de indiferencia ante sus crímenes políticos… Un aire de pasión democrática ha turbado sus aguas fecales. Ha convocado elecciones porque ya no tenía otra salida. La llamada a urnas está siendo utilizada para quemar el país y salvarse él de la quema. Pero Sánchez no se salvará, porque la movilización ciudadana, la democrática, irá a más y, por lo tanto, la agitación, la propaganda y la violencia sanchistas irán a menos. La ciudadanía, sí, los votantes de los partidos democráticos, que no son otros que Vox y el PP, crecen y crecen sin parar, y eso los tiene peor que de los nervios. Están al borde de un ataque de pánico. El sanchismo, suma de socialistas, comunistas y separatistas, está en sus peores horas. Eso es la realidad verdadera: nadie los cree a pesar de que tienen en marcha todas sus terminales mediáticas y todos los aparatos represivos del Estado.

Persisten en seguir engañando y asustando a todos los españoles, incluidas sus bases de votantes, pero sus efectos son cada vez más ridículos. La mayoría de la gente normal se ríe. Se esconde irónica o burlonamente de estos juegos terribles del sanchismo y espera al día 29 de noviembre. Esto es un salto cualitativo en el desarrollo de la conciencia democrática española. El sanchismo está a punto de caer, entre otros motivos, porque todo su lenguaje es delictivo. Se resume en una frase: "Hay que ganar por las malas". Lo están intentando, pero no lo conseguirán. La movilización democrática puede a la agitación del totalitarismo sanchunero. Es todo ridículo y anacrónico en la campaña sanchista. La realidad presente es tenebrosa para Sánchez. El sanchismo empieza a ser patético. Nadie descarte que acabe con sus huesos en la cárcel.

Por lo tanto, basta de tibiezas y precauciones para perseguir democráticamente a los matones del sanchismo. Digámoslo sin aspavientos: el miedo ha cambiado de bando. El sanchismo y todos los sanchistas tienen terror a los resultados del día 29 de noviembre. Por eso, se engañan con encuestas amañadas y se revuelcan en el fango de una supuesta base de votantes muy amplia. Mentira y más mentiras para sobrevivir al día 29. Pareciera que la ciudadanía española avanza como un ciego por un sendero estrecho entre dos abismos: por un lado, la charca fétida del sanchismo y, por otro, el temor a formular un proyecto político que se lleve por delante todo el sistema democrático. Falso. La mayoría de los españoles ya ha optado por la democracia, incluidos los socialistas que consideran sin ambages que sólo una rotunda derrota de Sánchez puede abrir las ventanas para que entre aire limpio en la sede de Ferraz.