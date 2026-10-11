Las ocho diferencias entre Puigdemont y Tarradellas

Que ahora Carles Puigdemont dice que no sabe si volver antes o después del 29N. Todos los que le aguardan desde que les dijo "mañana a las ocho en el despacho" –minutos antes de pirarse él, oculto en el maletero de un coche según sus enemigos, aunque él siempre lo ha negado… pero fíate de sus promesas– suspiran al borde de la extenuación. Y del aburrimiento. Todos los que estamos hartos de pagarle a Puigdemont el "exilio" dorado –el sueldo de diputado del Parlamento catalán que cobra ahora mismo sin ni aparecer, más el programa de televisión de su señora con cargo a la Diputación de Barcelona sin que lo vea nadie…–, también. Pendientes de cómo se deshoja la margarita de la amnistía de un señor que, según dice, no quiere volver a Cataluña como presidente de un partido sino de un "país". Como si fuese Josep Tarradellas, para entendernos.

En mi opinión, entre Puigdemont y Tarradellas no puede haber más diferencias. Vamos a repasar las más elementales. En primer lugar, Tarradellas sí estuvo exiliado en serio, no protagonizó nueve años –de momento– de Erasmus para séniors. Ciertamente Tarradellas llegó a esa triste condición después de la Guerra Civil de 1936 precedida de una serie de provocaciones, temeridades y rupturas del orden jurídico y de la convivencia que se remontaban a 1934 y en las que el mismo Tarradellas se vio no poco implicado. Pero de todo se aprende. O aprenden algunos. El mismo que –dicen– se llevó el corazón de Macià al exilio dentro de una urna de plomo volvió convencido de que lo peor que le podía pasar a un nacionalista catalán era aliarse con las extremas izquierdas españolas más aventureras. O atragantarse tanto de su propio nacionalismo, que más de la mitad de catalanes le sobrara, quedara fuera de su concepto de Cataluña.

Así pues, Tarradellas hizo dos cosas muy importantes: llegar no al grito de "catalans, ja sóc aquí", sino al de "ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí", que es la mar de distinto. Que era tanto como decir: aquí no sobra nadie y que se independice la tía Rita, que bastante problema tenemos con recoser esto. Y en 1977 se fue derecho a ver a Adolfo Suárez, con el que en la práctica estableció un pacto de doble legitimación mutua: el hombre del régimen le acogía dentro de la nueva legalidad, el exiliado acogía al hombre del régimen como colaborador necesario de una nueva normalidad en paz. Tarradellas salió de aquel encuentro, organizado por el periodista y diputado de la UCD Carles Sentís, pregonando que había dado pie a un "diálogo muy constructivo"… ciertamente basado en que uno viera blanco lo que el otro veía negro. Pero con inteligencia y noción de los límites. Con voluntad de llegar a alguna parte.

Nada que ver con lo que ocurriría si Carles Puigdemont se fuese a ver a Pedro Sánchez, me temo. Que igual no es la idea, aunque hace unas semanas se especulara intensamente en Madrid al respecto. Ahora en cambio se especula con que Puigdemont quiera "hundir" a Sánchez. Ni que se creyera iceberg.

De la creciente esterilidad de este tipo de encuentros cuando están planteados desde la ceguera institucional y el narcisismo, del com més anem, menys valem (cuanto más vamos, menos valemos), ya quedó constancia cuando en 2014 se reunieron Mariano Rajoy y Artur Mas. Pronto se vio que Mas no tenía intención de construir diálogo ni nada, sólo de tomar carrerilla para lanzarse por la pendiente de populismo institucional que desembocaría en el procés. Total para qué. Para que donde había pretensiones de Estado independiente haya quedado una fosa séptica de ridículo y de rencor que engorda las arcas electorales de Sílvia Orriols. Cuyos votantes ya no saben si odian más a España o a los autoproclamados líderes independentistas que les han dejado en ridículo. ¿Se imaginan el impacto electoral, en Cataluña, de una foto de Sánchez y Puigdemont? Aún veremos carteles con la cara de este último, junto a la leyenda: "Buscado por vendido a Madrid".

El reencuentro que urge no es entre Cataluña y España, una esquizofrenia que nunca ha sido real por la sencilla razón de que Cataluña nunca ha existido como sujeto político y/o histórico separado del resto de España. Jamás. Se integró en ella como el resto de reinos y condados que la conformaron, como todos los demás. Somos todos lo mismo. Con nuestras diferencias y nuestras cosas, pero todos de aquí. No nos vamos a ir a ninguna parte porque no podemos. Ni queriendo.

No, el reencuentro que urge es entre catalanes que la liaron despreciando a más de la mitad de sus vecinos y compatriotas y los que, no queriendo liarla, sufrimos las consecuencias igual. Igual que sufrimos todos la desastrosa política de vivienda de la ultraizquierda, aunque no les hayamos votado nunca. Ciudadanos de Cataluña, de toda España: hi ha algú que ja sigui aquí… per a tots nosaltres? (¿hay alguien que esté aquí… para todos nosotros?).