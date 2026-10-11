Así adoctrina Marlaska a sus mandos: "Se detiene" a más inmigrantes porque "hay un control desproporcionado" sobre ellos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su director general de la Policía Nacional y amigo íntimo de José Bono, Francisco Pardo Piqueras, se han encargado de que los futuros subinspectores de la Policía española lleguen a sus cargos con una buena lección de adoctrinamiento en materia de inmigración ilegal.

"El tráfico ilícito de migrantes y las mafias como excusa para criminalizar la solidaridad con los migrantes irregulares", se puede leer en los textos que deben aprender los futuros subinspectores. "Los inmigrantes son sometidos a un control desproporcionadamente más intenso y frecuente que los autóctonos", añaden los textos.

"Un círculo vicioso, pues en la medida en que también están etiquetados como delincuentes en potencia, se ejerce sobre ellos un mayor control y vigilancia (técnica del profiling), con lo que lógicamente aumentan las posibilidades de que sean seleccionados por la policía, y por ello descubiertos y detenidos", sentencia el texto.

Todo ello en el marco del grado en Ciencias Policiales que imparte la Universidad Pública de Salamanca. "El tráfico ilícito de migrantes y las mafias como excusa para criminalizar la solidaridad con los migrantes irregulares (art. 318 bis CP)", señala uno de los párrafos.

"En la actualidad, la migración irregular es actualmente considerada un grave problema de seguridad internacional, junto al narcotráfico, la criminalidad organizada y el terrorismo, siendo crecientemente interrelacionada con ellos. Y la mejor prueba de ello es que en muchos de los países de la UE la población extranjera encarcelada supera el 30% (en España en 2013 superaba el 35%), cifra muy superior a su real peso demográfico. Esto es, los inmigrantes son sometidos a un control desproporcionadamente más intenso y frecuente que los autóctonos, siendo la policía la principal puerta de entrada al sistema penal", señala otro apartado.

Extracto del texto

Y añade el texto que "a ello contribuye, sin duda, la propia legislación migratoria, pues al imponer la tarea de control de los migrantes irregulares también faculta las verificaciones de documentación y, en su caso, detenciones. Un círculo vicioso, pues en la medida en que también están etiquetados como delincuentes en potencia, se ejerce sobre ellos un mayor control y vigilancia (técnica del profiling), con lo que lógicamente aumentan las posibilidades de que sean seleccionados por la policía, y por ello descubiertos y detenidos".

Traducido, que se detienen más inmigrantes, no porque cometan más delitos, sino porque se les mira más. Como si el hecho de investigar llevase implícita la detección de delitos. Como si la culpa fuese de la Policía por mantener "un control desproporcionadamente más intenso y frecuente" que el de "los autóctonos".

Los párrafos no cesan y todos son para justificar el elevado grado de delincuencia detectado en los inmigrantes y confirmado por los últimos datos de la Policía Vasca, que han señalado que cerca de dos tercios de todas las detenciones en los principales delitos se centran en extranjeros.

"En cualquier caso, y también conviene dejarlo claro, frente a la obligación de nuestro legislador de adaptar la normativa nacional a los mandatos que nos llegan desde Europa en relación a cada vez más figuras delictivas, lo cierto es que no suele oponer la menor resistencia, participando voluntariamente de la política penal expansiva y punitivista que llega de la Unión, por lo que no duda en trasladarla, incluso literalmente, a la legislación interna", señala, culpando también a la UE de un supuesto exceso "punitivista".

"O peor aún, aprovecha la oportunidad para acrecentar aún más la punibilidad superando los mínimos exigidos por Europa. Porque armonizar significa crear estándares mínimos que se tienen que transponer rigurosamente, pero que el legislador nacional puede sin embargo traspasar aumentando aún más la rigurosidad de la norma (armonización positiva o extensiva). Y esto es, precisamente, lo que nuestro legislador suele hacer (ej. definición de organización criminal)", añade.

"La armonización europea, por tanto, no sólo afecta a la armonización de normas o a la cooperación judicial o policial, sino también a la política criminal. Cabría, por tanto, citar como rasgos definitorios de la actual política criminal europea: su progresiva expansión a cada vez más ámbitos; las decisiones penales no meditadas, consecuencia de presiones sociales o políticas; la importación de rasgos del modelo político criminal de la seguridad ciudadana y del Derecho penal del enemigo; el escaso respeto de los principios penales garantistas; la tecnocratización del Derecho penal (gobierno de los técnicos); la armonización de tercera generación y la petrificación del Derecho y el incremento constante de la represión", concluye.