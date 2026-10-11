Dónde me toca votar el 29-N: cómo consultar el censo electoral y tu colegio por provincia

A medida que se aproxima la jornada electoral del próximo 29 de noviembre, surgen las dudas entre los votantes y ciudadanos sobre dónde ejercer su derecho al voto. Conocer la mesa y el colegio electoral asignados es clave para acudir con margen de tiempo y evitar desplazamientos innecesarios el día de las votaciones.

Para facilitar la planificación del electorado, la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) pone a disposición varios canales de verificación, además de la publicación de las candidaturas provinciales correspondientes.

Guía paso a paso: cómo consultar tu censo electoral

Si necesitas saber qué colegio y mesa te corresponden para el 29-N, dispones de tres vías oficiales para realizar la comprobación.

El método más rápido e inmediato es acceder al portal web de la Sede Electrónica del INE. Dentro del apartado dedicado al Censo Electoral, podrás consultar tus datos de inscripción. Para acceder al detalle de tu mesa y colegio deberás autentificarte mediante el sistema Cl@ve o certificado digital.

Si prefieres resolver tus dudas por vía telefónica, el INE habilita el número de atención directa 900 343 232. Tras facilitar los datos de identificación requeridos, te indicarán la dirección exacta del local electoral asignado.

La Oficina del Censo Electoral envía de oficio una tarjeta censal con carácter informativo a todos los electores. Esta notificación postal comenzará a distribuirse a partir del mes de noviembre directamente en los domicilios particulares, indicando de forma clara la sección, mesa y colegio electoral que te corresponde.

También existe la opción de votar por correo, pero el procedimiento cambia en función de si se trata de un viaje, si se reside de forma permanente en el extranjero o se encuentran fuera de España de manera temporal, ya sea por un periodo corto debido a estudios, trabajo u otros motivos similares.

Consultar las listas electorales por provincia

Para conocer las formaciones políticas y los candidatos que concurren en tu circunscripción, las listas oficiales definitivas se publican de forma oficial tras el proceso de proclamación. De forma que podrás revisar las candidaturas proclamadas provincia por provincia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los Boletines Oficiales Provinciales (BOP) correspondientes a cada territorio.